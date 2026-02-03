В России предлагают ввести отцовский капитал. Идею выплачивать мужчинам деньги за рождение детей выдвинули в Общественной палате, пишет ТАСС.

О том, появится ли такая мера поддержки и кто сможет рассчитывать на отцовский капитал, — в материале amic.ru.

Эта мера поддержки, в каком-то смысле продолжающая и развивающая идею материнского капитала, — денежная выплата, которую семья получает при определенных условиях.

Кому и при каких условиях хотят выплачивать отцовский капитал?

По мнению Рыбальченко, эту меру поддержки должны получать отцы, в чьих семьях родился третий ребенок. При этом подчеркивается, что все дети должны появиться на свет в одном браке, а не в нескольких. Общественник пояснил, что сегодня многие семьи с тремя детьми — это результат второго или даже третьего брака.