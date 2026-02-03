В России предлагают ввести отцовский капитал. Идею выплачивать мужчинам деньги за рождение детей выдвинули в Общественной палате, пишет ТАСС.
О том, появится ли такая мера поддержки и кто сможет рассчитывать на отцовский капитал, — в материале amic.ru.
Что за отцовский капитал предлагают ввести в России?
Предложение ввести отцовский капитал высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Эта мера поддержки, в каком-то смысле продолжающая и развивающая идею материнского капитала, — денежная выплата, которую семья получает при определенных условиях.
Кому и при каких условиях хотят выплачивать отцовский капитал?
По мнению Рыбальченко, эту меру поддержки должны получать отцы, в чьих семьях родился третий ребенок. При этом подчеркивается, что все дети должны появиться на свет в одном браке, а не в нескольких. Общественник пояснил, что сегодня многие семьи с тремя детьми — это результат второго или даже третьего брака.
«А вот семья, где рождается трое детей, я считаю, должна получить дополнительную поддержку», — цитирует его издание.
Сколько рублей может составить отцовский капитал?
Рыбальченко назвал конкретный размер отцовского капитала, который, по его мнению, нужно ввести. Общественник считает, что сумма матподдержки должна составить 2 млн рублей.
А почему деньги предлагают платить именно отцам?
Автор инициативы отметил, что материнский капитал, пусть официально и называется "семейным", обеспечивает определенные гарантии именно для женщин. Но в то же время "40% многодетных мам уже не работают", а семьи "живут на зарплату одного папы", высказался Рыбальченко. Отцовский капитал, по его мнению, подчеркнул бы важность и роли папы в семье.
«И, на мой взгляд, вот такой капитал в размере 2 млн рублей мог бы, с одной стороны, стимулировать отцов реализовать свои репродуктивные планы. Во-вторых, это повысит роль отца в семье», — сказал он ТАСС.
Естественно, он не имел в виду, что эти деньги предназначаются только отцам. По задумке, пусть он и получает эту сумму и распоряжается ей, но направить их нужно на благо всей семьи.
Введут ли в России отцовский капитал?
Неизвестно. Во-первых, пока это лишь высказанная идея, а не готовый законопроект. А во-вторых, подобные предложения уже звучали и пока не получили поддержки. Например, в 2024-м лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что после рождения трех детей отцу следует выплатить миллион рублей. Но этот законопроект пока не претворили в жизнь.
07:30:07 03-02-2026
Чушь. Их дело не хитрое.
13:52:14 03-02-2026
"Но в то же время "40% многодетных мам уже не работают", а семьи "живут на зарплату одного папы". Значит зарплаты папы хватает. У меня 7 близких знакомых семей с тремя детьми, в них все мамы работают. Под кого опять плюшки готовят?
06:36:47 04-02-2026
Предложение дельное. Сейчас многие разводятся ради пособий, как таковые семейные ценности уничтожаются, это предложение подчёркивает традиционный семейный уклад. В настоящей семье, не важно кто получит финансирование мама или папа, всё средства всё равно идут на благо семьи. И да интересно где брали статистику, лично я знаю много многодетных семей и оба родителя работают, т.к. с 3 детьми 1 зарплаты не хватает. Мы говорим про нормальное воспитание где ребёнок развивается и в него вкладываются немалые средства
14:36:50 11-02-2026
Да, тогда мигранты-мусульмане все поголовно отцовские капиталы получат)))