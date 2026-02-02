В России предложили ввести "отцовский капитал" за рождение третьего ребенка

Выплата для поддержки многодетных семей, где растут трое и более детей, призвана усилить роль отца и стимулировать рождаемость

02 февраля 2026, 10:18, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил ввести в России дополнительную меру поддержки — "отцовский капитал" в размере 2 млн рублей. По его мнению, такая выплата, направленная на укрепление роли отца в семье, поможет стимулировать рождение третьего и последующих детей, сообщает ТАСС.

Инициатива предполагает, что право на капитал будет возникать при рождении третьего ребенка в одной семье от одних родителей. Это, как отметил Рыбальченко, поддержит "устойчивую многодетную семью" и подчеркнет вклад отца, на которого в таких семьях часто ложится основная финансовая нагрузка. Он также сослался на данные соцопросов, согласно которым у мужчин желаемое число детей выше, чем у женщин.

В настоящее время основная программа поддержки — материнский (семейный) капитал — выплачивается при рождении первого и второго ребенка. В 2026 году его размер на первенца составляет более 737 тыс. рублей, а за второго ребенка семья может получить дополнительно почти 237 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что есть несколько инициатив о поддержке отцов. В частности, законопроект о досрочном назначении страховой пенсии по старости отцам троих и более детей. Это не коснется тех, кого лишили родительских прав.