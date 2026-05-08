В рамках предложения предлагается возложить ответственность за модерацию на онлайн платформы — маркетплейсы, сервисы отзывов и соцсети

08 мая 2026, 14:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России следует разработать систему досудебного удаления недостоверных отзывов о товарах и услугах. Это необходимо, поскольку ложная информация наносит серьезный вред бизнесу и отпугивает потенциальных клиентов, заявил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов, в интервью РИА Новости.

«Люди ежедневно сталкиваются с недостоверной информацией при выборе товаров и услуг. Введение штрафов за такие публикации не является эффективным решением и предлагает рассмотреть другие меры», - отметил он.

В качестве альтернативы он предложил создать административный механизм, который позволит удалять фейковые отзывы до обращения в суд. После этого пострадавшая сторона сможет в суде доказать размер ущерба.

Эксперт отметил, что ложные отзывы часто используются как инструмент недобросовестной конкуренции и могут значительно повредить бизнесу. Существующие механизмы защиты, такие как судебные процессы, занимают много времени и требуют значительных затрат на юридическую подготовку и привлечение адвокатов.

Машаров также указал, что введение административной ответственности за публикацию ложных отзывов может быть сложным из-за трудностей в установлении автора отзыва.

«СМИ, маркетплейсы и социальные сети не должны нести ответственность за размещение ложных отзывов. Их основная задача — оперативно удалять такие публикации и размещать опровержения, если ложный отзыв распространился и стал популярным», - подчеркнул парламентарий.

Машаров предложил использовать отраслевые кодексы этики, которые разрабатываются и применяются бизнес-ассоциациями, как дополнительный инструмент борьбы с ложными отзывами.