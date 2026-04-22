Фейковые сообщения о зараженном мясе распространяются в Алтайском крае

Экспорт мяса из региона соответствует всем требованиям безопасности

22 апреля 2026, 12:32, ИА Амител

Мясо / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Алтайском крае зафиксирована волна фейков о якобы зараженной экспортной продукции животноводства — власти заявляют, что распространяемая информация не соответствует действительности и направлена на создание паники.

По данным регионального правительства, ложные сообщения начали активно появляться с 20 апреля и распространяются через украинские информационные ресурсы. В них утверждается, что якобы из-за "пробелов" ветеринарного контроля поставки продукции из Сибири привели к вспышкам ящура в Казахстане и Китае. При этом фейковые публикации сопровождаются поддельными документами якобы от ветеринарных служб.

Власти подчеркивают, что экспорт из региона соответствует всем требованиям безопасности. Более того, в структуре поставок отсутствуют мясо и продукты переработки крупного рогатого скота, о которых говорится в фейках.

«В первом квартале 2026 года ликвидированы два очага бактериальной зоонозной инфекции на предприятиях региона. Оба восстанавливают производство. Локальные очаги сезонных вирусных заболеваний купируются на уровне подсобных хозяйств — их продукция никогда не экспортировалась за рубеж», — отметили в правительстве края.

Власти призывают жителей проверять подобную информацию только по официальным источникам и не поддаваться на провокации. По их оценке, распространение таких фейков может быть направлено на дестабилизацию ситуации и создание напряженности в предвыборный период.