Фейковые сообщения о зараженном мясе распространяются в Алтайском крае
Экспорт мяса из региона соответствует всем требованиям безопасности
22 апреля 2026, 12:32, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксирована волна фейков о якобы зараженной экспортной продукции животноводства — власти заявляют, что распространяемая информация не соответствует действительности и направлена на создание паники.
По данным регионального правительства, ложные сообщения начали активно появляться с 20 апреля и распространяются через украинские информационные ресурсы. В них утверждается, что якобы из-за "пробелов" ветеринарного контроля поставки продукции из Сибири привели к вспышкам ящура в Казахстане и Китае. При этом фейковые публикации сопровождаются поддельными документами якобы от ветеринарных служб.
Власти подчеркивают, что экспорт из региона соответствует всем требованиям безопасности. Более того, в структуре поставок отсутствуют мясо и продукты переработки крупного рогатого скота, о которых говорится в фейках.
«В первом квартале 2026 года ликвидированы два очага бактериальной зоонозной инфекции на предприятиях региона. Оба восстанавливают производство. Локальные очаги сезонных вирусных заболеваний купируются на уровне подсобных хозяйств — их продукция никогда не экспортировалась за рубеж», — отметили в правительстве края.
Власти призывают жителей проверять подобную информацию только по официальным источникам и не поддаваться на провокации. По их оценке, распространение таких фейков может быть направлено на дестабилизацию ситуации и создание напряженности в предвыборный период.
12:35:36 22-04-2026
Ящуры все в ледниковый период вымерли.
14:50:06 22-04-2026
о зараженном мясе --- из Новосиба? Где ничего не было. Или было. Или нет
15:46:05 22-04-2026
при термообработке вообще без разницы и при правильной работе с мясом на кухне
00:38:10 23-04-2026
Вот и выдайте официальное обращение главы правительства края с печатью и подписью - всё ок продовольствие чистое.
Нет веры - нужен процессуальный акт, а так только панику сеете