Власти Туапсе жалуются на западные СМИ, распространяющие фейки о ситуации в городе
Пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж обещают очистить к 1 июня
03 мая 2026, 07:00, ИА Амител
Спецслужбы сообщают о "западных телекомпаниях и западных блогерах", которые распространяют ложную информацию о ситуации в Туапсе после пожара на морском терминале из-за атаки БПЛА. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко, передает "Коммерсант".
По словам Сергея Бойко, пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе очистят к 1 июня. Он добавил, что город будет готов принять туристов в курортный сезон.
«У нас береговая линия нашего округа — порядка 90 км. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться», — сказал Бойко.
Глава округа подчеркнул, что после разлива нефтепродуктов в Туапсе не зафиксировали "аномального всплеска, сверхобращений в скорую и в больницы".
Напомним, пожар в морском терминале в Туапсе произошел в ночь на 1 мая в результате атаки БПЛА. Его потушили более суток спустя. К середине дня спасатели собрали и вывезли 13,3 тысячи кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. Это четвертое возгорание в терминале с середины апреля: предыдущее потушили спустя два дня после его начала, другое — через пять дней.
07:41:23 03-05-2026
Действительно, всё нормально. Просто небольшой нефтяной дождик, подумаешь... Атаки дронов через день. Милости просим в гости!
09:42:59 03-05-2026
Внимательный из Б (07:41:23 03-05-2026) Действительно, всё нормально. Просто небольшой нефтяной дожд... вспоминается говоряще-горящий депутат среди лесного пожара в исполнении Гарика Харламова)
08:12:30 03-05-2026
Я тоже почему-то думал, что западные СМИ врут. И только отечественные чиновники самые честные, открытые и всегда говорят правду.
08:17:20 03-05-2026
Ахахах. Ну да. То-то наш вконтактик видео от жительницы города заблочил. Именно потому, что все нормально же. Ждут отдыхающих.
12:05:53 03-05-2026
Гость (08:17:20 03-05-2026) Ахахах. Ну да. То-то наш вконтактик видео от жительницы горо... Ара уже приготовил "домашнее" вино в багажнике с которого копыта откидывают?
11:38:45 03-05-2026
А нам не поровну, у на свои курорты.
Без всяких мазутов береговых в Туапсе ценники конские.
11:41:04 03-05-2026
Зачем ехать туда где обстрелы, бомбы летают.
Если конечно любишь запах напалма по утрам :)
12:24:58 03-05-2026
Я бы в нормальные времена и за деньги не поехал бы в этот гадюшник.