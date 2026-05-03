Власти Туапсе жалуются на западные СМИ, распространяющие фейки о ситуации в городе

Пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж обещают очистить к 1 июня

03 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Обстановка в Туапсе / Фото: Мария Чалая / ТАСС

Спецслужбы сообщают о "западных телекомпаниях и западных блогерах", которые распространяют ложную информацию о ситуации в Туапсе после пожара на морском терминале из-за атаки БПЛА. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко, передает "Коммерсант".

По словам Сергея Бойко, пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе очистят к 1 июня. Он добавил, что город будет готов принять туристов в курортный сезон.

«У нас береговая линия нашего округа — порядка 90 км. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться», — сказал Бойко.

Глава округа подчеркнул, что после разлива нефтепродуктов в Туапсе не зафиксировали "аномального всплеска, сверхобращений в скорую и в больницы".

Напомним, пожар в морском терминале в Туапсе произошел в ночь на 1 мая в результате атаки БПЛА. Его потушили более суток спустя. К середине дня спасатели собрали и вывезли 13,3 тысячи кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. Это четвертое возгорание в терминале с середины апреля: предыдущее потушили спустя два дня после его начала, другое — через пять дней.