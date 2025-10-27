В Рубцовске открыли ресторан быстрого питания "Грильница"

Жители города смогут насладиться легендарной шаурмой, пиццей и воками

Новый ресторан быстрого питания "Грильница" в Рубцовске / Фото:

В октябре сеть быстрого питания "Грильница" приросла еще на один ресторан, открыв новую точку в Рубцовске по адресу пр. Ленина, 50.

«Рубцовск – город с потенциалом, активной аудиторией и растущим спросом на качественный фастфуд. Но найти локацию, соответствующую стандартам сети, было непросто», – рассказали в компании правообладателя (ресторан открыт по франшизе).

Ресторан открыли в помещении, где ранее уже работала точка общественного питания, что позволило сократить сроки запуска и снизить финансовую нагрузку для партнера.

Теперь и жители Рубцовска могут насладиться фирменными блюдами "Грильницы" – легендарной шаурмой, пиццей, воками и фри, приготовленными по стандартам качества, которым доверяют жители по всей Сибири.

Новый ресторан оформили в узнаваемом стиле бренда: уютный зал с яркими акцентами, открытая кухня, кассы самообслуживания. Гости могут выбрать наиболее удобный формат заказа: в зале, самовывоз или доставку. А чтобы каждый визит был особенным – регулярно появляются новые акции и спецпредложения.

Здесь можно по-настоящему почувствовать атмосферу современного фастфуда ресторанного уровня – комфортного, вкусного, качественного и быстрого.

Сеть ресторанов быстрого питания "Грильница" – бренд, основанный в Барнауле в 2011 году. Сегодня сеть представлена в 17 городах Сибири и активно развивается по модели франчайзинга. В 2024 и 2025 годах "Грильница" вошла в топ-10 лучших франшиз России и топ-3 в категории фастфуд, по версии рейтинга "Топ франшиз". Бренд – двукратный победитель премии "Народный знак качества" в номинации "Фастфуд и доставка года".

