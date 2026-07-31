В Таиланде задержали подозреваемых в убийстве брата и сестры Назимовых

Преступники признались в расправе над 17‑летним Романом и 22‑летней Дианой и указали место захоронения тел

31 июля 2026, 20:21, ИА Амител

Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых / Фото: полиция Таиланда

В Таиланде задержаны лидеры преступного синдиката, подозреваемые в убийстве 17‑летнего Романа и 22‑летней Дианы Назимовых — брата и сестры из России. Как сообщает РИА Новости, задержанные признались, что застрелили юношу, а девушку забили до смерти.

Преступники указали место, где спрятали тела, — сейчас туда направляются следователи и криминалисты. Посольство России в Таиланде держит ситуацию на контроле.

«Мы надеемся на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных», — заявил заведующий консульским отделом посольства Илья Ильин.

Предварительной причиной нападения стала попытка завладеть мотоциклом россиян. При этом именно этот байк стал ключевой уликой: известно, что разобранный транспорт нашли закопанным недалеко от дома одного из подозреваемых — находка помогла тайской полиции выйти на след преступников.