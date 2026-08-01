Медведь откусил руку известной зоозащитнице, которая ранее уже потеряла ногу
Несколько лет назад Вера Блищ потеряла ногу ниже колена — тоже из-за медведя
01 августа 2026, 12:19, ИА Амител
Трагический инцидент произошел в Уссурийске: медведь напал на известную зоозащитницу Веру Блищ и откусил ей руку. Сейчас состояние женщины крайне тяжелое — она в реанимации на искусственной вентиляции легких, врачи борются за ее жизнь, пишет Amur Mash.
Отметим, что Вера Блищ три десятилетия работала с косолапыми, сначала как дрессировщица, затем как спасительница бурых и гималайских медведей. Ее связь с этими животными не раз оборачивалась бедой.
Так, в 2019 году медведица Манюня во время кормления нанесла женщине тяжелую травму: Вера потеряла ногу ниже колена. Даже тогда она не стала обвинять зверя, заявив, что причина случившегося — ее собственная ошибка.
13:01:53 01-08-2026
Жесть...
00:01:42 03-08-2026
Светлана (13:01:53 01-08-2026) Жесть...... С первого раза не дошло
...
13:08:33 01-08-2026
ну все ! теперь она ,если выживет, будет убивать хищников !
22:30:37 01-08-2026
гость (13:08:33 01-08-2026) ну все ! теперь она ,если выживет, будет убивать хищников !... Нет. Уже так было она скажет, что это её ошибка)
18:25:59 21-08-2026
гость (13:08:33 01-08-2026) ну все ! теперь она ,если выживет, будет убивать хищников !... Нет, у нее же ещё останется одна рука и одна нога ...и голова ещё... Ну а если кроме шуток ,жаль женщину,конечно
14:24:40 01-08-2026
За что боролись,....!
14:26:27 01-08-2026
Природа глупость не прощает.
16:31:19 01-08-2026
Тут с головой что-то. Страдать от животных, спасая или ухаживая за ними, зная, что рискует жизнью, ...
В следующий раз ей осталось голову откусить.
22:07:49 01-08-2026
Зачем? Неужели и без руки и без ноги останется зоозащитницей?
22:07:49 02-08-2026
Гость (22:07:49 01-08-2026) Зачем? Неужели и без руки и без ноги останется зоозащитницей... инвалидность оформит
09:32:13 02-08-2026
Она может совершить еще 2 ошибки.
19:15:38 02-08-2026
Musik (09:32:13 02-08-2026) Она может совершить еще 2 ошибки. ... 3, голова еще.
08:45:16 03-08-2026
Медведь об этом не знал!