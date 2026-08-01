Медведь откусил руку известной зоозащитнице, которая ранее уже потеряла ногу

Несколько лет назад Вера Блищ потеряла ногу ниже колена — тоже из-за медведя

01 августа 2026, 12:19, ИА Амител

Вера Блищ / Фото: стоп-кадр с видео Youtube / ОТВ-Прим

Трагический инцидент произошел в Уссурийске: медведь напал на известную зоозащитницу Веру Блищ и откусил ей руку. Сейчас состояние женщины крайне тяжелое — она в реанимации на искусственной вентиляции легких, врачи борются за ее жизнь, пишет Amur Mash.

Отметим, что Вера Блищ три десятилетия работала с косолапыми, сначала как дрессировщица, затем как спасительница бурых и гималайских медведей. Ее связь с этими животными не раз оборачивалась бедой.

Так, в 2019 году медведица Манюня во время кормления нанесла женщине тяжелую травму: Вера потеряла ногу ниже колена. Даже тогда она не стала обвинять зверя, заявив, что причина случившегося — ее собственная ошибка.