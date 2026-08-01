НОВОСТИПроисшествия

Медведь откусил руку известной зоозащитнице, которая ранее уже потеряла ногу

Несколько лет назад Вера Блищ потеряла ногу ниже колена — тоже из-за медведя

01 августа 2026, 12:19, ИА Амител

Вера Блищ / Фото: стоп-кадр с видео Youtube / ОТВ-Прим
Вера Блищ / Фото: стоп-кадр с видео Youtube / ОТВ-Прим

Трагический инцидент произошел в Уссурийске: медведь напал на известную зоозащитницу Веру Блищ и откусил ей руку. Сейчас состояние женщины крайне тяжелое — она в реанимации на искусственной вентиляции легких, врачи борются за ее жизнь, пишет Amur Mash.

Отметим, что Вера Блищ три десятилетия работала с косолапыми, сначала как дрессировщица, затем как спасительница бурых и гималайских медведей. Ее связь с этими животными не раз оборачивалась бедой. 

Так, в 2019 году медведица Манюня во время кормления нанесла женщине тяжелую травму: Вера потеряла ногу ниже колена. Даже тогда она не стала обвинять зверя, заявив, что причина случившегося — ее собственная ошибка.

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Комментарии 13

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Светлана

13:01:53 01-08-2026

Жесть...

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Гость

00:01:42 03-08-2026

Светлана (13:01:53 01-08-2026) Жесть...... С первого раза не дошло
...

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гость

13:08:33 01-08-2026

ну все ! теперь она ,если выживет, будет убивать хищников !

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Гость

22:30:37 01-08-2026

гость (13:08:33 01-08-2026) ну все ! теперь она ,если выживет, будет убивать хищников !... Нет. Уже так было она скажет, что это её ошибка)

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Гость

18:25:59 21-08-2026

гость (13:08:33 01-08-2026) ну все ! теперь она ,если выживет, будет убивать хищников !... Нет, у нее же ещё останется одна рука и одна нога ...и голова ещё... Ну а если кроме шуток ,жаль женщину,конечно

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Гость

14:24:40 01-08-2026

За что боролись,....!

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Павлик

14:26:27 01-08-2026

Природа глупость не прощает.

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да уж

16:31:19 01-08-2026

Тут с головой что-то. Страдать от животных, спасая или ухаживая за ними, зная, что рискует жизнью, ...

В следующий раз ей осталось голову откусить.

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Гость

22:07:49 01-08-2026

Зачем? Неужели и без руки и без ноги останется зоозащитницей?

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Гость

22:07:49 02-08-2026

Гость (22:07:49 01-08-2026) Зачем? Неужели и без руки и без ноги останется зоозащитницей... инвалидность оформит

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Musik

09:32:13 02-08-2026

Она может совершить еще 2 ошибки.

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гость

19:15:38 02-08-2026

Musik (09:32:13 02-08-2026) Она может совершить еще 2 ошибки. ... 3, голова еще.

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Александр

08:45:16 03-08-2026

Медведь об этом не знал!

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