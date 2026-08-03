Ваня Дмитриенко собрал 70 тысяч зрителей в "Лужниках" и попал в Книгу рекордов РФ
20‑летний артист стал самым молодым исполнителем, давшим сольный стадионный концерт
03 августа 2026, 11:28, ИА Амител
В московских "Лужниках" прошел первый стадионный концерт Вани Дмитриенко. Шоу собрало 70 тысяч зрителей и стало знаковым событием: 20‑летний артист попал в Книгу рекордов России как самый молодой исполнитель, давший сольный концерт на этой площадке, пишет РИА Новости.
Лейтмотивом выступления стала вечная борьба добра и зла — эту идею подчеркивало и сценографическое решение: позади сцены разместили замок. В шоу принял участие балет Большого театра России — ведущие партии исполнили Анна Тихомирова и Лев Брель.
Концерт Дмитриенко открыл своим хитом "Цветаева", а затем представил публике целый ряд композиций: "Дыши", "Прятки", "Шелк", "Параноик", "Венера — Юпитер", "Настоящая". Особого внимания заслужили дуэты: с сестрой Валерией Дмитриенко ("Ты со мной"), солисткой группы "Моя Мишель" Татьяной Ткачук ("Рыбка"), рэпером Saluki ("Ладони"), исполнителем Yanix ("Иней") и Анной Пересильд ("Силуэт") — этот трек называют главным хитом года.
Также артист представил премьеры: совместную работу с дуэтом Мальбэк и Сюзанной и свою новую песню "Вечность". Именно ею Дмитриенко и завершил концерт. Артист признался, что эта композиция для него очень личная:
«Для меня эта песня "на слезе"».
Он не исключил, что выпустит трек, если тот найдет отклик у публики. После первого куплета и припева Дмитриенко прочел стих, который написал отдельно, — возможно, он войдет в финальную версию песни.
На концерте присутствовала вся семья артиста, приехавшая из разных уголков России, а также множество коллег: музыкальный продюсер Яна Рудковская, актеры Сергей Бурунов, Александр Петров, Юлия Пересильд, народный артист РФ Филипп Киркоров. Особенно сильно, по словам Вани, переживал Сергей Лазарев:
«Мне столько сообщений написал Сережа Лазарев перед концертом — просто колоссальная поддержка! Он прям горел за этот концерт и говорил: "Ваня, ты сегодня все сделаешь, у тебя все получится!" Я пока просто не могу еще в это поверить, правда. Мы сегодня сделали что‑то очень особенное. Глядя на глаза зрителей, мне кажется, они были счастливы. А когда видишь счастье стольких людей — это бесценно», — поделился эмоциями артист после шоу.
Напомним, в августе 2025 года Егор Крид собрал в "Лужниках" 86 тысяч зрителей и стал самым молодым исполнителем, выступившим на этой арене в таком формате. Еще в марте текущего года Дмитриенко заявлял, что хочет побить этот рекорд.
12:03:03 03-08-2026
Пора уже становиться Иваном, да и жениться собирался.
12:18:37 03-08-2026
Это кто? Очередной сынок миллиардера?
12:53:22 03-08-2026
это кто? и почему вокруг него столько известных людей? откуда такие финансы?
14:09:05 03-08-2026
Гость (12:53:22 03-08-2026) это кто? и почему вокруг него столько известных людей? откуд... кумир молодежи
у вас нет детей ?
15:27:57 03-08-2026
Гость (14:09:05 03-08-2026) кумир молодежи у вас нет детей ?... Дети слушают настоящий рок, а не это позерство, ещё и с лёгким ароматом плагиата
14:15:55 03-08-2026
почему среди гостей не было Володина?
17:12:33 03-08-2026
А Лазарев чего распереживался? своего признал в Ванятке?