Ваня Дмитриенко собрал 70 тысяч зрителей в "Лужниках" и попал в Книгу рекордов РФ

20‑летний артист стал самым молодым исполнителем, давшим сольный стадионный концерт

03 августа 2026, 11:28, ИА Амител

Ваня Дмитриенко / Фото: стоп-кадр с видео артиста / ВК

В московских "Лужниках" прошел первый стадионный концерт Вани Дмитриенко. Шоу собрало 70 тысяч зрителей и стало знаковым событием: 20‑летний артист попал в Книгу рекордов России как самый молодой исполнитель, давший сольный концерт на этой площадке, пишет РИА Новости.

Лейтмотивом выступления стала вечная борьба добра и зла — эту идею подчеркивало и сценографическое решение: позади сцены разместили замок. В шоу принял участие балет Большого театра России — ведущие партии исполнили Анна Тихомирова и Лев Брель.

Концерт Дмитриенко открыл своим хитом "Цветаева", а затем представил публике целый ряд композиций: "Дыши", "Прятки", "Шелк", "Параноик", "Венера — Юпитер", "Настоящая". Особого внимания заслужили дуэты: с сестрой Валерией Дмитриенко ("Ты со мной"), солисткой группы "Моя Мишель" Татьяной Ткачук ("Рыбка"), рэпером Saluki ("Ладони"), исполнителем Yanix ("Иней") и Анной Пересильд ("Силуэт") — этот трек называют главным хитом года.

Также артист представил премьеры: совместную работу с дуэтом Мальбэк и Сюзанной и свою новую песню "Вечность". Именно ею Дмитриенко и завершил концерт. Артист признался, что эта композиция для него очень личная:

«Для меня эта песня "на слезе"».

Он не исключил, что выпустит трек, если тот найдет отклик у публики. После первого куплета и припева Дмитриенко прочел стих, который написал отдельно, — возможно, он войдет в финальную версию песни.

На концерте присутствовала вся семья артиста, приехавшая из разных уголков России, а также множество коллег: музыкальный продюсер Яна Рудковская, актеры Сергей Бурунов, Александр Петров, Юлия Пересильд, народный артист РФ Филипп Киркоров. Особенно сильно, по словам Вани, переживал Сергей Лазарев:

«Мне столько сообщений написал Сережа Лазарев перед концертом — просто колоссальная поддержка! Он прям горел за этот концерт и говорил: "Ваня, ты сегодня все сделаешь, у тебя все получится!" Я пока просто не могу еще в это поверить, правда. Мы сегодня сделали что‑то очень особенное. Глядя на глаза зрителей, мне кажется, они были счастливы. А когда видишь счастье стольких людей — это бесценно», — поделился эмоциями артист после шоу.

Напомним, в августе 2025 года Егор Крид собрал в "Лужниках" 86 тысяч зрителей и стал самым молодым исполнителем, выступившим на этой арене в таком формате. Еще в марте текущего года Дмитриенко заявлял, что хочет побить этот рекорд.