Василий Кандинский возглавил рейтинг самых дорогих русских художников
Его работы на Sotheby’s и Christie’s суммарно проданы почти на 591 миллион долларов
01 августа 2026, 20:42, ИА Амител
Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников с точки зрения совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на аукционах Sotheby’s и Christie’s. Такие данные приводит РИА Новости.
Художник, считающийся одним из основоположников абстрактного искусства, демонстрирует внушительные результаты: порядка 40 его работ преодолели планку в 5 миллионов долларов, а суммарная стоимость этих лотов приблизилась к 591 миллиону долларов.
«На втором месте — Казимир Малевич, создатель супрематизма. Произведения мастера, ушедшие с торгов по цене от 5 миллионов долларов, в общей сложности были проданы примерно за 252 миллиона долларов.
Третью позицию занял Марк Шагал: на Sotheby’s и Christie’s зафиксировано 18 продаж его произведений стоимостью не менее 5 миллионов долларов каждое; совокупная сумма сделок составила порядка 162,5 миллиона долларов», — говорится в публикации.
При формировании рейтинга учитывались только лоты дороже 5 миллионов долларов. При этом каждая сделка фиксировалась отдельно — в том числе если одна и та же картина выставлялась на торги повторно.
Sotheby’s и Christie’s — два крупнейших международных аукционных дома, где реализуются произведения искусства из значимых частных коллекций.
07:11:54 02-08-2026
Главный показатель - бабло .... Вот и вся художественная ценность. Воровская элита, кроме бабла, другой ценности не понимает.
09:48:12 02-08-2026
Такое исскуство не понимаю. Рембрандт, Микеланджело, Ван гог, Матисс. Но уничижительные отзывы про данных творителей не понимаю еще больше. Ну сами напишите и продайте.
18:59:36 02-08-2026
У чувака пошла носом кровь и он просит тридцатку?!!
00:00:26 03-08-2026
Вот даром не надо.
08:35:04 03-08-2026
Эрзац искусства и банальное отмывание бабла. Как и все эти бутики, в которые никто не заходит.