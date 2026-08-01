Василий Кандинский возглавил рейтинг самых дорогих русских художников

Его работы на Sotheby’s и Christie’s суммарно проданы почти на 591 миллион долларов

01 августа 2026, 20:42, ИА Амител

Картина Василия Кандинского "Сцена с офицером". 1917 / Фото: предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма

Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников с точки зрения совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на аукционах Sotheby’s и Christie’s. Такие данные приводит РИА Новости.

Художник, считающийся одним из основоположников абстрактного искусства, демонстрирует внушительные результаты: порядка 40 его работ преодолели планку в 5 миллионов долларов, а суммарная стоимость этих лотов приблизилась к 591 миллиону долларов.

«На втором месте — Казимир Малевич, создатель супрематизма. Произведения мастера, ушедшие с торгов по цене от 5 миллионов долларов, в общей сложности были проданы примерно за 252 миллиона долларов.

Третью позицию занял Марк Шагал: на Sotheby’s и Christie’s зафиксировано 18 продаж его произведений стоимостью не менее 5 миллионов долларов каждое; совокупная сумма сделок составила порядка 162,5 миллиона долларов», — говорится в публикации.

При формировании рейтинга учитывались только лоты дороже 5 миллионов долларов. При этом каждая сделка фиксировалась отдельно — в том числе если одна и та же картина выставлялась на торги повторно.

Sotheby’s и Christie’s — два крупнейших международных аукционных дома, где реализуются произведения искусства из значимых частных коллекций.