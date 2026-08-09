"Веселый молочник" приготовил билет в Стамбул на случай выезда из России

При этом фермер рассчитывает, что покидать страну ему не придется

09 августа 2026, 16:39, ИА Амител

Джастас Уолкер / Фото: кадр из видео / YouTube

Живущий около десяти лет в Алтайском крае фермер Джастас Уолкер подготовился к возможному отъезду из России после приглашения в миграционную службу. На случай неблагоприятного развития ситуации он приобрел билеты до Стамбула на 12 августа. Об этом мужчина рассказал в своем Telegram-канале.

В миграционную службу Уолкер должен приехать 10 августа. Там ему предстоит получить разъяснения по возникшим вопросам, связанным со сроками пребывания.

При этом фермер рассчитывает, что покидать Россию ему не придется. По его словам, происходящее может оказаться "каким-то внутренним недоразумением между районными и краевыми органами УФМС".

Тем не менее Уолкер решил заранее подготовить запасной вариант и купил билеты в Стамбул на 12 августа. Воспользоваться ими он планирует, если после визита в миграционную службу выяснится, что ему все же необходимо уехать из страны.

Фермер также признался, что ситуация стала для него серьезным стрессом. По его словам, за последние несколько дней он даже успел поседеть.

Ранее сообщалось, что сам Джастас Уолкер является гражданином России. Российского гражданства при этом нет у его супруги и детей.