НОВОСТИОбщество

"Веселый молочник" приготовил билет в Стамбул на случай выезда из России

При этом фермер рассчитывает, что покидать страну ему не придется

09 августа 2026, 16:39, ИА Амител

Джастас Уолкер / Фото: кадр из видео / YouTube
Джастас Уолкер / Фото: кадр из видео / YouTube

Живущий около десяти лет в Алтайском крае фермер Джастас Уолкер подготовился к возможному отъезду из России после приглашения в миграционную службу. На случай неблагоприятного развития ситуации он приобрел билеты до Стамбула на 12 августа. Об этом мужчина рассказал в своем Telegram-канале.

В миграционную службу Уолкер должен приехать 10 августа. Там ему предстоит получить разъяснения по возникшим вопросам, связанным со сроками пребывания.

При этом фермер рассчитывает, что покидать Россию ему не придется. По его словам, происходящее может оказаться "каким-то внутренним недоразумением между районными и краевыми органами УФМС".

Тем не менее Уолкер решил заранее подготовить запасной вариант и купил билеты в Стамбул на 12 августа. Воспользоваться ими он планирует, если после визита в миграционную службу выяснится, что ему все же необходимо уехать из страны.

Фермер также признался, что ситуация стала для него серьезным стрессом. По его словам, за последние несколько дней он даже успел поседеть.

Ранее сообщалось, что сам Джастас Уолкер является гражданином России. Российского гражданства при этом нет у его супруги и детей.

Джастас Уолкер / Фото: кадр из видео / YouTube

"Веселому молочнику" с Алтая Джастасу Уолкеру не грозит депортация

Супруге и детям фермера предстоит разобраться с вопросами миграционного учета
НОВОСТИОбщество

Алтайский край сельское хозяйство блогеры Мигранты
       

Комментарии 11

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Вежливый Человек

16:46:37 09-08-2026

Жертва телефонного мошенничества или злого розыгрыша - в органах скажут, что первый раз слышат.
Молочник гражданин РФ?

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Вежливый Человек

16:54:14 09-08-2026

Уолкер Джастас Дэвид - полное имя
Предпринимательской деятельности не ведет

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Гость

16:59:29 09-08-2026

Джастас Дэвид Уолкер является гражданином РФ
Статус Уолкера: Он получил российское гражданство (по некоторым данным, это произошло в марте 2024 года на основании того, что он является родителем ребенка-гражданина РФ). Поэтому лично ему депортация не грозит.

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Гость

17:00:30 09-08-2026

ветер в спину

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Вежливый Человек

17:00:31 09-08-2026

Сам «Весёлый молочник» — российский гражданин, а инцидент связан с документами его семьи-иностранцев.

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Вежливый Человек

17:01:14 09-08-2026

Трепло

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Гость

17:45:59 09-08-2026

Он гражданин России, его не могут депортировать. А если не захотел чтобы дети были гражданами России, так это не спонтанно. Может шоу делает в американском стиле? Мутный какой то он.

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Гость

09:47:16 10-08-2026

Хахаха, Средняя Азия едет сама и везёт орду отпрысков - а этого америкоса затюкали уже.
Это всё что нужно знать об имиграционной политике по отношению к .

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Акакий

11:24:50 10-08-2026

За такие вещи надо наказывать виновных в УФМС.Что это за шутки такие над людьми?

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Гость

16:54:09 10-08-2026

Акакий (11:24:50 10-08-2026) За такие вещи надо наказывать виновных в УФМС.Что это за шут... За что наказывать ? За то что его семья не хочет менять гражданство США на Российское ? Дак это их дело, не хотят - значит едут домой, все просто. Протсо так тут тусоваться у нас закон не позволяет, да и нигде не позволяет, в тех же штатах давно бы уже вылетели пинком под зад в аналогичной ситуации.

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Гость

16:51:35 10-08-2026

Ну как я понял его семья сама не захотела за все это время получить гражданство, хотелось и гражданами США остаться и тут тусоваться, но так не бывает, ты уж определись с кем ты и твоя семья. А то как-то совсем некрасиво с его стороны получается, был лучшего о нем мнения.

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