"Веселому молочнику" с Алтая Джастасу Уолкеру не грозит депортация
Супруге и детям фермера предстоит разобраться с вопросами миграционного учета
08 августа 2026, 13:26, ИА Амител
Фермеру Джастасу Уолкеру, известному в России как "веселый молочник", не грозит депортация: он является гражданином Российской Федерации, пишет ТАСС.
При этом его супруге и детям предстоит разобраться с вопросами миграционного учета — им нужно явиться в миграционную службу для разъяснений из‑за нарушения сроков пребывания в стране. Об этом изданию сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.
44‑летний фермер американского происхождения много лет живет в России. Он переехал сюда в 11 лет вместе с родителями, а в 2000 году решил остаться, когда семья вернулась на родину.
Широкую известность Уолкер получил в 2014 году после интервью одному из федеральных каналов о продуктовых санкциях — прозвище "веселый молочник" закрепилось за ним из‑за заразительного смеха. В Красноярском крае он организовал две фермы, занимался производством молока, мягких сыров и баранины, а в конце 2016 года переехал в Алтайский край.
7 августа в СМИ появилась информация о возможной депортации. Однако, как пояснил собеседник ТАСС, ситуация касается не самого Уолкера, а его семьи:
«Джастас — гражданин РФ. Его супруга и дети — нет. Есть статья 18.8 КоАП РФ, по которой граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков в России, должны уведомлять органы миграции через посещение миграционки или письмом через почту».
Сейчас жена и дети Уолкера находятся в Красноярске и лично прийти в службу не могут. Как уточнил источник агентства, вместо них на прием пойдет сам фермер:
«Потому пойдет он сам. Все будет с ним хорошо. Сам и расскажет это».
Визит Джастаса Уолкера в миграционную службу назначен на 10 августа. Сам фермер в соцсети "ВКонтакте" заявил, что он и его семья не хотят уезжать из России.
13:36:01 08-08-2026
ничего не понимаю. Если он гражданин РФ, какие претензии к нему и его семье у ФМС?
14:05:57 08-08-2026
гость (13:36:01 08-08-2026) ничего не понимаю. Если он гражданин РФ, какие претензии к н...
в понедельник узнаем и первоисточника а не из "источника, близкий к правоохранительным органам"
14:12:05 08-08-2026
гость (13:36:01 08-08-2026) ничего не понимаю. Если он гражданин РФ, какие претензии к н... Написали же выше, что он гражданин, а его супруга и дети - нет.
14:12:48 08-08-2026
гость (13:36:01 08-08-2026) ничего не понимаю. Если он гражданин РФ, какие претензии к н... Граждане РФ не живут по ВНЖ.
15:17:06 08-08-2026
гость (13:36:01 08-08-2026) ничего не понимаю. Если он гражданин РФ, какие претензии к н... Читать не пробовали?
16:41:26 08-08-2026
гость (13:36:01 08-08-2026) ничего не понимаю. Если он гражданин РФ, какие претензии к н... Он -= гражданин России. Его жена и дети - нет. Они обязаны уведомлять службу миграции, что продлевают срок пребывания в России. Такой закон. Он придет и за них объяснит. Там и оформят документы. В ФМС не настроены на деопртацию членов его семьи.
14:13:10 08-08-2026
ну и отлично ! супер мужик !
17:58:26 08-08-2026
Сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.
Это что за такой источник? Стукачок? Сидельцы интересно близки к правоохранительным органам или нет? Вроде бы в одном месте находятся, а вроде бы и нет.