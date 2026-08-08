"Веселому молочнику" с Алтая Джастасу Уолкеру не грозит депортация

Супруге и детям фермера предстоит разобраться с вопросами миграционного учета

08 августа 2026, 13:26, ИА Амител

Джастас Уолкер / Фото: кадр из видео / YouTube

Фермеру Джастасу Уолкеру, известному в России как "веселый молочник", не грозит депортация: он является гражданином Российской Федерации, пишет ТАСС.

При этом его супруге и детям предстоит разобраться с вопросами миграционного учета — им нужно явиться в миграционную службу для разъяснений из‑за нарушения сроков пребывания в стране. Об этом изданию сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

44‑летний фермер американского происхождения много лет живет в России. Он переехал сюда в 11 лет вместе с родителями, а в 2000 году решил остаться, когда семья вернулась на родину.

Широкую известность Уолкер получил в 2014 году после интервью одному из федеральных каналов о продуктовых санкциях — прозвище "веселый молочник" закрепилось за ним из‑за заразительного смеха. В Красноярском крае он организовал две фермы, занимался производством молока, мягких сыров и баранины, а в конце 2016 года переехал в Алтайский край.

7 августа в СМИ появилась информация о возможной депортации. Однако, как пояснил собеседник ТАСС, ситуация касается не самого Уолкера, а его семьи:

«Джастас — гражданин РФ. Его супруга и дети — нет. Есть статья 18.8 КоАП РФ, по которой граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков в России, должны уведомлять органы миграции через посещение миграционки или письмом через почту».

Сейчас жена и дети Уолкера находятся в Красноярске и лично прийти в службу не могут. Как уточнил источник агентства, вместо них на прием пойдет сам фермер:

«Потому пойдет он сам. Все будет с ним хорошо. Сам и расскажет это».

Визит Джастаса Уолкера в миграционную службу назначен на 10 августа. Сам фермер в соцсети "ВКонтакте" заявил, что он и его семья не хотят уезжать из России.