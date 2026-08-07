Алтайского "веселого молочника" Джастаса Уолкера могут выдворить из России

Он получил уведомление от миграционной службы

07 августа 2026, 21:45, ИА Амител

Уже десять лет Джастас со своей семьей живет в Солонешенском районе Алтайского края и развивает фермерское хозяйство. Сегодня, 7 августа, он поделился в соцсетях видео, где рассказал, что ему позвонили неизвестные из УФМС и сообщили, что всю его семью могут лишить ВНЖ и выдворить из страны.

«Позвонили и сказали, что мою семью выдворяют из страны. Мы находимся в шоковом состоянии. В понедельник, 10 августа, пойдем узнавать, что случилось. Предварительно стараемся узнать, какие у нас есть варианты. Возможно, есть шанс обжаловать решение. Но если все подтвердиться, у нас будет всего несколько дней, чтобы покинуть страну», — рассказал Джастас.

Также фермер поделился, что все деньги в этом году они вложили в строительство туристического кемпинга, а на днях хотели опубликовать видеоприглашение. Но теперь им предстоит разбираться с серьезной проблемой.

Если семье Джастаса действительно придется срочно уезжать, по словам мужчины, им понадобится 900 тысяч рублей. Он попросил подписчиков молиться о его семье и пообещал выложить видео после посещения УФМС.