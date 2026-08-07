НОВОСТИОбщество

Алтайского "веселого молочника" Джастаса Уолкера могут выдворить из России

Он получил уведомление от миграционной службы

07 августа 2026, 21:45, ИА Амител

Уже десять лет Джастас со своей семьей живет в Солонешенском районе Алтайского края и развивает фермерское хозяйство. Сегодня, 7 августа, он поделился в соцсетях видео, где рассказал, что ему позвонили неизвестные из УФМС и сообщили, что всю его семью могут лишить ВНЖ и выдворить из страны.

«Позвонили и сказали, что мою семью выдворяют из страны. Мы находимся в шоковом состоянии. В понедельник, 10 августа, пойдем узнавать, что случилось. Предварительно стараемся узнать, какие у нас есть варианты. Возможно, есть шанс обжаловать решение. Но если все подтвердиться, у нас будет всего несколько дней, чтобы покинуть страну», — рассказал Джастас.

Также фермер поделился, что все деньги в этом году они вложили в строительство туристического кемпинга, а на днях хотели опубликовать видеоприглашение. Но теперь им предстоит разбираться с серьезной проблемой.

Если семье Джастаса действительно придется срочно уезжать, по словам мужчины, им понадобится 900 тысяч рублей. Он попросил подписчиков молиться о его семье и пообещал выложить видео после посещения УФМС.

Заговор условий. Джастас Уолкер о мелких фермерах, больших магазинах и хороших сырах

Веселый молочник рассказал, где лучше развивать фермерство – на Алтае или в США и почему периодически отказывается пользоваться телефоном
НОВОСТИОбщество

Алтайский край
       

Комментарии 11

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Гость

21:56:51 07-08-2026

После того, что он говорил про Минсельхоз, не удивительно

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Musik

08:53:30 08-08-2026

Гость (21:56:51 07-08-2026) После того, что он говорил про Минсельхоз, не удивительно ... Жизни фермеров имеют значение!

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Гость

00:58:23 08-08-2026

Скорее всего мошенники вымогатели позвонили. ФМС сначала сами приезжают, а не звонят.

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Трагати

08:32:29 08-08-2026

не понятно, зачем ему вообще это нужно было.
в сша кфх хорошо поддерживаются.

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Гость

12:12:59 08-08-2026

Трагати (08:32:29 08-08-2026) не понятно, зачем ему вообще это нужно было.в сша кфх хо...
Экстрима захотелось

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Гость

08:35:43 08-08-2026

"Позвонили"...

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гость

09:52:49 08-08-2026

очень жаль

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Гость

09:59:12 08-08-2026

Конечно выдворяйте, да и всех подобных. Пусть лучше побольше % алкашей-бездельников остаются

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Гость

11:02:25 08-08-2026

Гость (09:59:12 08-08-2026) Конечно выдворяйте, да и всех подобных. Пусть лучше побольше... Алкашей не трожь ! Мы ,покупая водку ,обеспечиваем поступления в бюджет !

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Гость

10:33:52 08-08-2026

Он работает, но нам выгоднее средняя Азия

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Александр

11:24:10 08-08-2026

Реклама своего туристического кемпинга и в такой форме хороша. А кто помешает? Молодец мужик.

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