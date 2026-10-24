В МВД разъяснили, что ускоренно оформляют только документы старого образца

24 октября 2026, 13:12, ИА Амител

Мошенники с банковскими картами, группа подозрительных людей в темной одежде / Изображение сгенерировано ИИ Mira на базе Chat GPT-5 / amic.ru

МВД предупредило о мошеннических схемах, связанных с ускоренным оформлением загранпаспортов, пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что в интернете активно распространяются рекламные объявления, обещающие сделать загранпаспорт за несколько дней, — доверять таким предложениям нельзя.

Отмечается, что ускоренное оформление предусмотрено только для загранпаспортов старого образца сроком на пять лет и лишь в строго определенных случаях. Получить биометрический загранпаспорт в сжатые сроки таким образом невозможно.

Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность и не пользоваться услугами частных организаций, которые за деньги предлагают сомнительные варианты быстрого оформления документов.