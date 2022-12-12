По каким симптомам можно отличить свиной грипп от ковида и ОРВИ и какой вирус опаснее?

В Алтайском крае впервые за последние два года серьёзно выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Ковид ослабил свои позиции, а потому в регионе вновь начали циркулировать и другие инфекции. В основном жители заражаются аденовирусами, риновирусами и РС-вирусами. Впрочем, выявляют и случаи свиного гриппа H1N1. В общем, заразиться можно сразу несколькими возбудителями.

О том, чем эти вирусы отличаются между собой и можно ли самостоятельно определить, чем вы заболели, 9 декабря в ходе пресс-конференции рассказал главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко.

Можно ли самостоятельно отличить свиной грипп от ковида и ОРВИ?

Можно. У каждой из инфекций есть свои характерные симптомы, которые проявляются на начальном этапе, отметил Шевченко. При этом врач подчеркнул, что точный диагноз можно поставить только после лабораторного исследования.

По симптомам же можно понять только примерную картину заболевания.

Какими симптомами отличается ковид?

По словам инфекциониста, вероятность заболеть COVID-19 в Алтайском крае сейчас значительно меньше, чем в случае с другими инфекциями. Из всех заболевших, которых выявляют в регионе, лишь 1% — ковидные.

Но даже если житель Алтайского края и подхватил коронавирус, речь, скорее всего, идёт о штамме «омикрон».

«На сегодня „омикрон“ — это классика жанра, если мы говорим о ковиде. В большей степени у него потенциал лёгкой и средней формы тяжести. Процент осложнений тоже невысокий», — пояснил Шевченко.

По его словам, заболевание «омикроном» начинается медленно и постепенно. В первые один-два дня болезнь только «разгорается». В это время человек замечает лишь местные проявления: боль в горле и небольшой насморк. Реже, в 10-15% случаях, может наблюдаться расстройство ЖКТ.

И только через пару дней больной может заметить повышение температуры. Другими словами, симптомы постепенно нарастают в течение недели и только потом начинают угасать.

Какие основные симптомы свиного гриппа?

А вот свиной грипп, наоборот, начинается крайне остро. По словам Шевченко, пациент может легко назвать если не час, то хотя бы часть дня, в которую он превратился из здорового человека в больного.

«Многие пациенты жалуются: ещё утром вроде как был здоров, а после обеда уже всё — заболел. Это классическая картина при гриппе», — поясняет инфекционист.

По его словам, в первую очередь проявляются симптомы интоксикации. Поэтому заболевший человек чувствует слабость и недомогание, у него ломит мышцы и суставы. Температура тела тоже повышается очень резко. Возможны также нарушение сна и ухудшение аппетита.

Такое состояние может продолжаться около двух суток, замечает специалист. Затем уже появляются катаральные симптомы: сухой надсадный кашель.

Лишь через три-четыре дня кашель становится продуктивным (начинает отходить мокрота).

Осложнение в виде пневмонии возможно, но встречается нечасто, поясняет Шевченко. Зато, по его словам, нередки осложнения в виде бронхита, отита, гайморита, синуситов и других бактериологических патологий.

Какие главные симптомы у других ОРВИ?

У типичных для человека острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), по сравнению с другими возбудителями, нет ярко выраженных симптомов, замечает Шевченко.

«Как правило, нет выраженной интоксикации. Повышение температуры тела небольшое. На первый план выходят местные проявления. В зависимости от концентрации вируса это может быть боль при глотании или обильный насморк. А вот общее самочувствие, если можно сравнить с ковидом и гриппом, при ОРВИ страдает меньше», — рассказал врач.

По его словам, многие взрослые люди даже переносят ОРВИ на ногах, поскольку общее состояние остаётся трудоспособным. Впрочем, делать так Шевченко не рекомендует: лучше отдать несколько дней на восстановление, чтобы выздороветь быстрее.

Что из этого опаснее?

Однозначно сказать, какой вирус наиболее опасен для человека, нельзя, считает Шевченко. Даже к свиному гриппу, который в 2009 году был страшной угрозой и привёл к объявлению пандемии, сейчас следует относиться спокойно.

«Вирус гриппа в 2009-2010 годах — это совсем не то, что есть сейчас. За эти годы он несколько утратил свою болезнетворность. H1N1 уже не вызывает в таком проценте случаев осложнения в виде пневмонии и острейших состояний», — рассказывает Шевченко.

Ковид, по его словам, тоже сейчас практически не вызывает осложнений. Так что спорить о том, какой из двух вирусов опаснее, бессмысленно. И ту и другую инфекцию можно быстро победить, если вовремя обратиться за помощью.

Что мне делать, если почувствовал себя плохо?

По словам Шевченко, самое главное — обратиться за медицинской помощью. При этом инфекционист рекомендует забыть о «ковидном порядке действий», когда первым делом многие звонили в скорую.

«У нас в голове был шаблон, что ковид — это пневмония. Поэтому нужно было звонить в скорую, чтобы быстро везли на КТ и уже решали, что делать. Так вот, от этого нужно уходить. При ОРВИ и гриппе такой истории нет. Нужно обращаться в поликлинику, а там определят стратегию лечения», — пояснил специалист.

Шевченко также отметил, что при гриппе и ОРВИ применяют немало одних и тех же препаратов. Поэтому даже после первичного осмотра врач уже может назначить эффективное лечение. Ну а когда ваш диагноз подтвердят лабораторно, схему могут подкорректировать.