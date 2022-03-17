Правда ли, что россиянам в марте выплатят по 10 тысяч рублей на детей?

В марте семьи с детьми должны получить по 10 тысяч рублей — такое сообщение активно распространяют пользователи соцсетей. Авторы публикаций утверждают, что Владимир Путин якобы уже подписал соответствующий указ. Кроме того, люди делятся инструкциями, как получить единоразовые выплаты и кому они положены.

В Пенсионном фонде России (ПФР) 16 марта прокомментировали эту информацию. Рассказываем, ждать ли 10 тысяч рублей в этом месяце и что известно о мере поддержки.

Правда ли, что в марте семьи получат по 10 тысяч рублей на ребёнка? Увы, но нет. В ПФР сообщили, что все сообщения о единоразовых выплатах детям — фейк. Ничего подобного президент России не объявлял. В ведомстве подчеркнули, что не стоить верить сообщениям, которые распространяются в соцсетях. Всю актуальную информацию о мерах поддержки можно узнать на официальном сайте ПФР или на портале «Госуслуги».

С чего тогда все взяли, что в марте будут единоразовые выплаты? Информация об этом появилась в многочисленных сообществах в соцсетях, посвящённых выплатам и мерам поддержки от государства. Согласно данным этих пабликов, деньги якобы должны были начать перечислять с 18 марта. При этом 10 тысяч рублей положены каждому ребёнку от 0 до 17 лет, утверждали авторы сообщения. По сути, авторы взяли за основу порядок выплат, который был установлен в августе 2020 года для семей, чтобы помочь им финансово во время пандемии коронавируса. Но сейчас власти ничего подобного не вводили.

Но ведь Путин действительно недавно говорил о поддержке семей. Да, и он даже объявил о введении новых выплат. Но это совсем другая мера поддержки: она предназначена для семей «с невысокими доходами», которые воспитывают детей от 8 до 16 лет. Деньги начнут платить с мая. Подробнее о том, что это за пособия и кому они положены, читайте в рубрике «Вопрос-Ответ».