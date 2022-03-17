Правда ли, что россиянам в марте выплатят по 10 тысяч рублей на детей?

Информацию о новых мерах поддержки семей активно распространяют в соцсетях

17 марта 2022, 08:22, Александр Соколов

В марте семьи с детьми должны получить по 10 тысяч рублей — такое сообщение активно распространяют пользователи соцсетей. Авторы публикаций утверждают, что Владимир Путин якобы уже подписал соответствующий указ. Кроме того, люди делятся инструкциями, как получить единоразовые выплаты и кому они положены.

В Пенсионном фонде России (ПФР) 16 марта прокомментировали эту информацию. Рассказываем, ждать ли 10 тысяч рублей в этом месяце и что известно о мере поддержки.

  1. Правда ли, что в марте семьи получат по 10 тысяч рублей на ребёнка?

    Увы, но нет. В ПФР сообщили, что все сообщения о единоразовых выплатах детям — фейк. Ничего подобного президент России не объявлял. В ведомстве подчеркнули, что не стоить верить сообщениям, которые распространяются в соцсетях. Всю актуальную информацию о мерах поддержки можно узнать на официальном сайте ПФР или на портале «Госуслуги».

  2. С чего тогда все взяли, что в марте будут единоразовые выплаты?

    Информация об этом появилась в многочисленных сообществах в соцсетях, посвящённых выплатам и мерам поддержки от государства. Согласно данным этих пабликов, деньги якобы должны были начать перечислять с 18 марта. При этом 10 тысяч рублей положены каждому ребёнку от 0 до 17 лет, утверждали авторы сообщения.

    По сути, авторы взяли за основу порядок выплат, который был установлен в августе 2020 года для семей, чтобы помочь им финансово во время пандемии коронавируса. Но сейчас власти ничего подобного не вводили.

  3. Но ведь Путин действительно недавно говорил о поддержке семей.

    Да, и он даже объявил о введении новых выплат. Но это совсем другая мера поддержки: она предназначена для семей «с невысокими доходами», которые воспитывают детей от 8 до 16 лет. Деньги начнут платить с мая.

    Подробнее о том, что это за пособия и кому они положены, читайте в рубрике «Вопрос-Ответ».

  4. Можно ли ждать выплат на детей в будущем?

    Ждать, конечно, можно. Но, повторяем, никакой точной информации нет.

    Говоря о нынешней экономической ситуации в стране, Владимир Путин допустил, что россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, могут оказывать единоразовые меры поддержки. Но конкретных заявлений или документов пока не было.

Новые выплаты на детей от Владимира Путина. Кто их получит на этот раз?

Новые выплаты на детей от Владимира Путина. Кто их получит на этот раз?

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