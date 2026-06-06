Врач рассказала, что можно и что категорически нельзя делать при солнечном ожоге

При волдырях и температуре нужна помощь специалиста

06 июня 2026, 14:04, ИА Амител

Барнаульский пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Покраснение после отпуска на море кажется безобидным — мол, пройдет само. Но на самом деле это признак серьезного повреждения кожи, предупреждает в беседе с "Газетой.ру" врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина.

Солнечный ожог — это травма клеток под воздействием ультрафиолета. Организм отвечает воспалением: кожа горит, болит, отекает, иногда поднимается температура и появляются волдыри.

«Сильные солнечные ожоги, особенно в возрасте до 18 лет, повышают риск развития рака кожи в будущем», — акцентирует врач.

Первая помощь

Если вы обгорели, нужно немедленно уйти в тень. Затем охладить кожу — под прохладным душем, с помощью компрессов или термальной воды. Лед противопоказан: он усугубит повреждение тканей.

Пейте больше воды — из-за ожога организм теряет много жидкости. Для снятия воспаления Никулина советует использовать пантенол, алоэ вера или легкие увлажняющие кремы (без спирта и кислот).

Когда срочно к врачу

Крупные волдыри, тошнота, сильная слабость или высокая температура — повод обратиться за медицинской помощью. Это может быть признаком теплового удара.

Как защитить кожу

Самое безопасное время для загара — до 12:00 и после 16:00. В полдень лучше оставаться в тени. Помните: даже самый хороший солнцезащитный крем не дает стопроцентной защиты. Наносите его повторно каждые два часа и всегда после купания.