Врач рассказала, что можно и что категорически нельзя делать при солнечном ожоге
При волдырях и температуре нужна помощь специалиста
06 июня 2026, 14:04, ИА Амител
Покраснение после отпуска на море кажется безобидным — мол, пройдет само. Но на самом деле это признак серьезного повреждения кожи, предупреждает в беседе с "Газетой.ру" врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина.
Солнечный ожог — это травма клеток под воздействием ультрафиолета. Организм отвечает воспалением: кожа горит, болит, отекает, иногда поднимается температура и появляются волдыри.
«Сильные солнечные ожоги, особенно в возрасте до 18 лет, повышают риск развития рака кожи в будущем», — акцентирует врач.
Первая помощь
Если вы обгорели, нужно немедленно уйти в тень. Затем охладить кожу — под прохладным душем, с помощью компрессов или термальной воды. Лед противопоказан: он усугубит повреждение тканей.
Пейте больше воды — из-за ожога организм теряет много жидкости. Для снятия воспаления Никулина советует использовать пантенол, алоэ вера или легкие увлажняющие кремы (без спирта и кислот).
Когда срочно к врачу
Крупные волдыри, тошнота, сильная слабость или высокая температура — повод обратиться за медицинской помощью. Это может быть признаком теплового удара.
Как защитить кожу
Самое безопасное время для загара — до 12:00 и после 16:00. В полдень лучше оставаться в тени. Помните: даже самый хороший солнцезащитный крем не дает стопроцентной защиты. Наносите его повторно каждые два часа и всегда после купания.
14:13:26 06-06-2026
Если одним словом, то не загорате. Вообще. Передавайте прямо информацию. Солнце нужно растениям, а людям не нужно. Для людей солнце радиация, поэтому от солнца закрываются, а не раздеваются перед ним.
08:07:11 08-06-2026
Гость (14:13:26 06-06-2026) Если одним словом, то не загорате. Вообще. Передавайте прямо... что мы слышим? бледнолицый прыщавый голос из за монитора, белого тиктокера?) ))