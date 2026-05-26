Главный онколог Минздрава назвал меланому одной из самых агрессивных и коварных опухолей
По словам Андрея Каприна, в группе риска — светлокожие люди, обладатели большого количества родинок и те, кто получал солнечные ожоги в детстве
26 мая 2026, 12:45, ИА Амител
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в беседе с РИА Новости рассказал о меланоме в ежегодный день ее диагностики, который проходит в России 26 мая.
«Меланома кожи остается одной из самых агрессивных и коварных опухолей. Среди всех злокачественных новообразований кожи меланома составляет порядка 14%, а в структуре общей онкологической заболеваемости занимает 13-е место», — сказал онколог.
Каприн уточнил, что в группе повышенного риска находятся светлокожие люди со светлыми глазами и волосами, пациенты с большим количеством родинок, люди с семейной историей меланомы, а также те, кто получает иммуносупрессивную терапию.
«Особое значение имеют солнечные ожоги в детском возрасте, именно поэтому детей необходимо особенно тщательно защищать от солнца», — заключил специалист.
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