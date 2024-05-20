Выпить кофе, взять кредит. Альфа-Банк обновил один из старейших офисов в Барнауле

Офис на Красноармейском не просто отремонтировали, его сделали в новом, стильном формате

20 мая 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K9hjc

Обновленный офис Альфа-Банка на Красноармейском проспекте в Барнауле / Фото: Тимур Фатыхов

Удобные мягкие стулья, круглые столики и барные стойки-столы, кофе, цветы и красивые девушки в красном. Заходя в обновленный офис Альфа-Банка на Красноармейском, 58б (бизнес-центр "Эдем", Барнаул), думаешь, что попал в кафе или модный коворкинг. Офис действительно очень отличается от привычного банковского формата. Здесь нет столов с перегородками, компьютеров и зоны ожидания. Все обслуживание происходит в комфортной обстановке, но при этом быстро и с максимальной отработкой задачи каждого клиента. 16 мая 2024 года этот офис открыли в торжественной обстановке.

Цифровой и физический

Альфа-Банк не просто обновляет офисы, он делает их phygital-формата. Это означает сочетание цифровых и физических каналов (от англ. physical, физикал и digital, диджитал). С одной стороны, это реальный офис с реальными сотрудниками. Только общение происходит не через пластиковую перегородку, а в комфортных креслах за уютными столиками с чашечкой кофе. Офис стильный, уютный и какой-то даже домашний.

С другой стороны, менеджеры банка работают через ноутбуки и планшеты, никаких назойливых рекламных плакатов, нагромождения офисной техники, лишней бумаги, все в приложении на вашем телефоне. Это быстро и современно.

"Главная задача – сделать обслуживание каждого человека более комфортным, чтобы между менеджером и клиентом не было никаких преград. И это действительно работает: после такой модернизации всегда происходит увеличение количества клиентов. Некоторые даже признаются, что приходят в такой офис даже и просто так, обсудить какие-то несрочные вопросы", – рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае Ирина Бубенко.

Это новый, в чем-то даже уникальный формат для банков.

Открытие обновленного офиса Альфа-Банка на Красноармейском проспекте в Барнауле / Фото: Тимур Фатыхов

Флагманский офис

Теперь офис на Красноармейском называется phygital (фиджитал). Но многим он известен как один из первых, которые Альфа-Банк открыл в Барнауле. Кстати, участие в торжественной церемонии приняли и клиенты. Один из них сотрудничает с Альфой уже лет 20. Кстати, банк появился в Барнауле 26 декабря 2000 года, сегодня число клиентов в регионе превышает уже 204 тыс.

"Альфа – это сразу первая любовь. Тогда, два десятка лет назад банков в городе были единицы, и Альфа сразу привлек внимание. И тогда, и теперь здесь к каждому клиенту относятся замечательно. За эти годы банк стал лучше и совершеннее", – рассказал клиент Константин Лысенко.

А еще это один из флагманских отделений. По словам руководителя этого универсального дополнительного офиса АО "Альфа-Банк" Юрия Цурикова, здесь всегда было много клиентов.

"Теперь их будет еще больше. Создание комфортной среды – одна из главных задач, пожалуй, для любой организации, а для банка особенно. Клиент приходит в офис, располагается там, где ему удобно. Подходит сотрудник и помогает решить любой его вопрос. Клиент доволен. Люди действительно ощущают этот качественный сервис, отзывы от новых офисов Альфа-Банка всегда только положительные", – отметил Юрий Цуриков.

Открытие обновленного офиса Альфа-Банка на Красноармейском проспекте в Барнауле / Фото: Тимур Фатыхов

Быстро и удобно

Офис работает и с частными, и с корпоративными клиентами. Здесь можно оформить дебетовую и кредитную карты, открыть вклад, расчетный счет, подать заявку на кредит и воспользоваться всеми остальными продуктами. Клиенты ценят банк за эту мультифункциональность.

Директор компании "Сибирский центр строительных материалов", инвестор ледовой арены "Прогресс" Андрей Цуркан – постоянный клиент банка, здесь обслуживаются все его компании.

"Единая система работы с юрлицами и физлицами – редкость для банков. А ведь это очень удобно для клиентов, экономит время, ведь можно в одном месте решить и рабочие, и личные вопросы", – пояснил Цуркан.

А еще один давний клиент Альфы, Михаил Марков, отметил важность работы такого офиса именно в центре, где сосредоточена деловая жизнь города.

Альфа-Банк – это не только про комфорт, но и про поддержку.

"Мы сотрудничаем с банком в части поддержки малого бизнеса с 2018 года. И за это время сформировали уже довольно большой пакет совместных проектов", – сказал директор Центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков.

Открытие обновленного офиса Альфа-Банка на Красноармейском проспекте в Барнауле / Фото: Тимур Фатыхов

И офлайн, и онлайн

Теперь в Алтайском крае и Республике Алтай девять таких офисов, четыре из них – в Барнауле. Банк продолжит модернизацию офлайн-сети. Скоро новый офис появится в Славгороде и других городах региона. Но при этом Альфа активно развивает и онлайн-направление.

"Даже молодежь с ее стремлением к цифровизации и дистанционному формату часто приходит именно в офис, чтобы получить консультацию. Когда у человека нет возможности пообщаться, некоторые вопрос могут остаться нерешенными. Поэтому мы расширяем онлайн-услуги и при этом развиваем физическое присутствие. На каждого клиента должно быть свое предложение. И у нас оно есть", – подчеркнула Ирина Бубенко.

АО "Альфа-Банк", ИНН 7728168971, Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 года.

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