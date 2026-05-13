Выпускники Подмосковья смогут получить 100 тыс. рублей за стобалльные результаты на ЕГЭ
Учителя, подготовившие двух и более таких выпускников, — по 150 тысяч рублей
13 мая 2026, 13:59, ИА Амител
13 мая председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил РИА Новости о мерах поощрения выпускников и педагогов в Московской области.
Выпускники школ Подмосковья, которые получат 100 баллов на едином государственном экзамене сразу по двум или более предметам, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Основной период сдачи ЕГЭ стартует 1 июня и продлится до 9 июля, и именно в это время школьники активно готовятся к экзаменам.
Кроме того, предусмотрена поддержка и для педагогов. Так, учителя, подготовившие двух и более выпускников с максимальным результатом на ЕГЭ, получат вознаграждение в размере 150 тысяч рублей каждый.
Парламентарий также привел данные за прошлый год: тогда 31 школьник из Московской области набрал высший балл по двум и более дисциплинам. Из них двое достигли результата 300 баллов, а еще 29 выпускников — 200 баллов.
15:46:09 13-05-2026
не вся Россия ровна.. не вся...
18:08:00 13-05-2026
Что сказать?Молодцы! Думают о будущем своей области,душой болеют за свой регион.
20:39:10 13-05-2026
в одной стране должны быть равные условия. Зажралась Москва. С экрана нам говорят - мы вместе. Нет, не вместе, пока такое
12:26:56 14-05-2026
Гость (20:39:10 13-05-2026) в одной стране должны быть равные условия. Зажралась Москва.... Полностью согласна с вами. Не должно быть такого расслоения. И как в таком случае воспитывать патриотизм?