НОВОСТИОбщество

Выпускники Подмосковья смогут получить 100 тыс. рублей за стобалльные результаты на ЕГЭ

Учителя, подготовившие двух и более таких выпускников, — по 150 тысяч рублей

13 мая 2026, 13:59, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина
ЕГЭ / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

13 мая председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил РИА Новости о мерах поощрения выпускников и педагогов в Московской области.

Выпускники школ Подмосковья, которые получат 100 баллов на едином государственном экзамене сразу по двум или более предметам, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Основной период сдачи ЕГЭ стартует 1 июня и продлится до 9 июля, и именно в это время школьники активно готовятся к экзаменам.

Кроме того, предусмотрена поддержка и для педагогов. Так, учителя, подготовившие двух и более выпускников с максимальным результатом на ЕГЭ, получат вознаграждение в размере 150 тысяч рублей каждый.

Парламентарий также привел данные за прошлый год: тогда 31 школьник из Московской области набрал высший балл по двум и более дисциплинам. Из них двое достигли результата 300 баллов, а еще 29 выпускников — 200 баллов.

Экзамен, школа, дети / Изображение сгенерировано

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НОВОСТИОбщество

образование выплаты егэ
       

Комментарии 4

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Гость

15:46:09 13-05-2026

не вся Россия ровна.. не вся...

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Гость

18:08:00 13-05-2026

Что сказать?Молодцы! Думают о будущем своей области,душой болеют за свой регион.

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Гость

20:39:10 13-05-2026

в одной стране должны быть равные условия. Зажралась Москва. С экрана нам говорят - мы вместе. Нет, не вместе, пока такое

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Татьяна

12:26:56 14-05-2026

Гость (20:39:10 13-05-2026) в одной стране должны быть равные условия. Зажралась Москва.... Полностью согласна с вами. Не должно быть такого расслоения. И как в таком случае воспитывать патриотизм?

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