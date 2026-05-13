Выпускники Подмосковья смогут получить 100 тыс. рублей за стобалльные результаты на ЕГЭ

Учителя, подготовившие двух и более таких выпускников, — по 150 тысяч рублей

13 мая 2026, 13:59, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

13 мая председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил РИА Новости о мерах поощрения выпускников и педагогов в Московской области.

Выпускники школ Подмосковья, которые получат 100 баллов на едином государственном экзамене сразу по двум или более предметам, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Основной период сдачи ЕГЭ стартует 1 июня и продлится до 9 июля, и именно в это время школьники активно готовятся к экзаменам.

Кроме того, предусмотрена поддержка и для педагогов. Так, учителя, подготовившие двух и более выпускников с максимальным результатом на ЕГЭ, получат вознаграждение в размере 150 тысяч рублей каждый.

Парламентарий также привел данные за прошлый год: тогда 31 школьник из Московской области набрал высший балл по двум и более дисциплинам. Из них двое достигли результата 300 баллов, а еще 29 выпускников — 200 баллов.