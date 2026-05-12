Чтобы получить школьный аттестат, достаточно преодолеть невысокий порог по русскому и математике

12 мая 2026, 15:40, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Для получения аттестата о среднем общем образовании в России нужно успешно сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) и набрать минимальные баллы по обязательным предметам. В интервью РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов рассказал, какие показатели подтверждают освоение основной образовательной программы.

«ЕГЭ предусматривает минимальные баллы для двух целей: для получения аттестата и для поступления в вузы. Для завершения школьного образования достаточно набрать 24 балла по русскому языку и 3 балла — по базовой математике. Однако для поступления в университет требуются более высокие результаты», — добавил он.

Минимальные баллы для подтверждения освоения образовательной программы включают: 36 баллов — по физике, химии и биологии; 27 баллов — по профильной математике; 40 баллов — по информатике; 32 балла — по истории; 37 баллов — по географии; 42 балла — по обществознанию; 32 балла — по литературе и 22 балла — по иностранному языку.

Айрат Гибатдинов отметил, что минимальные баллы для аттестата не гарантируют поступление в вуз. Конкурсный отбор проходит на основании результатов ЕГЭ и других критериев, установленных университетами.

Сенатор рекомендовал поступающим ознакомиться с системой дополнительных баллов, которые вузы начисляют за различные достижения, такие как аттестат с отличием, золотой значок ГТО, четырехлетнее волонтерство, победы в олимпиадах и другие успехи. Каждое из этих достижений может принести до пяти дополнительных баллов, и итоговая сумма зависит от правил конкретного учебного заведения.