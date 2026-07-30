Выяснилось, чем заболели дети в лагере под Новосибирском

Пятерых отдыхающих госпитализировали

30 июля 2026, 14:51, ИА Амител

На приеме у врача / Фото: amic.ru

Детей из оздоровительного лагеря "Чкаловец" под Новосибирском доставили в больницу с энтеровирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Ранее пятеро детей, находившихся в "Чкаловце", попали в больницу, после чего смену досрочно завершили. После отъезда заболевших члены младших групп продолжили отдых. Их корпуса полностью изолировали, новых случаев инфекции не выявлено.

«Проведена лабораторная диагностика. Выдано предписание ДОЛ "Чкаловец" о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Определен круг контактных, установлено медицинское наблюдение, проведено лабораторное обследование контактных лиц», — отметили в ведомстве.

Специалисты взяли пробы питьевой воды, воды из открытого водоема, пищевых продуктов, а также смывы с поверхностей в пищеблоке и пробы дезинфицирующих растворов. Руководство лагеря организовало досрочный выезд детей, имевших риск заражения, для дальнейшего медицинского наблюдения по месту жительства.

Причиной заболеваемости стал занос инфекции в лагерь.