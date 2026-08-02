Землю накроет мощная магнитная буря 2 августа

Эксперт определил точное время ее начала

02 августа 2026, 18:35, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Землю 2 августа накроет мощный геомагнитный шторм, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 75%. Несмотря на то, что за последние сутки на Солнце не произошло мощных вспышек, а индекс активности держится на умеренном уровне (4,7 балла), специалисты прогнозируют сильное возмущение магнитосферы.

Это связано с влиянием ранее сформировавшихся потоков солнечного ветра. Графики рентгеновского излучения подтверждают стабильный фон: вспышек класса C и выше зафиксировано не было.

«По уточненным прогнозам, начало возможной магнитной бури "переехало" на вечерние часы», — написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

При изначальных данных специалист сообщал, что колебаний стоит ожидать во второй половине ближайшей ночи. По его новым прогнозам, продолжительность бури может составить от шести до девяти часов.