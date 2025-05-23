Жара, дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 23 мая

Воздух прогреется до +34 градусов

23 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Днем 23 мая в Алтайском крае ожидается жаркая погода, следует из прогноза на сайте регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит +29...+34 градуса. Обойдется преимущественно без осадков, в конце дня по западу местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 6–11 м/с, местами по западу порывы 15–20 м/с.

В Барнауле термометры покажут +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 6–11 м/с.