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Жара, дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 23 мая

Воздух прогреется до +34 градусов

23 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru
Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Днем 23 мая в Алтайском крае ожидается жаркая погода, следует из прогноза на сайте регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит +29...+34 градуса. Обойдется преимущественно без осадков, в конце дня по западу местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 6–11 м/с, местами по западу порывы 15–20 м/с.

В Барнауле термометры покажут +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 6–11 м/с.

Погода прогнозы

Комментарии 2

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дима егоров

13:06:16 23-05-2025

жаркая погода в алтайском крае и барнауле

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Гость

13:15:47 23-05-2025

дима егоров (13:06:16 23-05-2025) жаркая погода в алтайском крае и барнауле... Да ты же мамкин синоптик. Тобой весь подъезд общаги гордится!!!

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