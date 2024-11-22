Житель Алтая стал миллионером, разбогатев на несуществующих домах

За это в отношении него завели уголовное дело

22 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Судейский молот / Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

Житель Республики Алтай пойдет под суд за махинации с земельными участками. Об этом сообщает региональный Следком.

В 2023 году обвиняемый участвовал в аукционах по продаже права аренды земельных участков, организованных администрацией МО "Майминское сельское поселение". Он предложил наибольшую сумму аренды и выиграл, заключив договоры сроком на 20 лет.

После этого он убедил геодезиста и двух кадастровых инженеров оформить документы на жилые дома, которые якобы возводят на арендованных участках.

Получив регистрацию на право собственности, мужчина заключил с муниципалитетом договоры купли-продажи земельных участков на сумму порядка 45 тыс. рублей. При этом он написал заявление о возврате 4,6 млн рублей за неиспользованную часть арендной платы.

Своими действиями он нанес муниципалитету ущерб на сумму около 7 млн рублей.

Имущество обвиняемого арестовали. Уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" с утвержденным обвинением направили в суд.