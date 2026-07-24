Жители Алтайского края стали чаще пользоваться "Госуслугами" в период поступления в вузы

Трафик на портале вырос на 82%, а самым популярным учебным заведением среди абитуриентов стал АГМУ

24 июля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGAoWfs

Мужчина. Девушка. Смартфон / Фото: пресс-служба "МегаФона"

Во время приемной кампании жители Алтайского края стали активнее заходить на "Госуслуги". В "МегаФоне" это связывают с интересом школьников и их родителей к сервису "Поступление в вуз онлайн". При этом чаще всего выпускники изучают сайты классических и опорных университетов региона. Большие данные оператора показывают, что семьи используют на "Госуслугах" на 82% больше интернет-трафика, чем в начале года.

Какие вузы выбирают

Самым популярным среди выпускников стал Алтайский государственный медицинский университет: на его сайт приходится 56% местного трафика. Алтайский государственный университет набрал 24%, Алтайский государственный педагогический университет — 13%.

Алтайскими вузами интересуются и жители других регионов. Чаще всего их сайты посещают абитуриенты из Республики Тыва, Томской и Новосибирской областей. Среди дальневосточных регионов лидирует Амурская область.

Сеть подготовили к нагрузке

В первой половине года "МегаФон" построил и обновил около 100 базовых станций в регионе, отметила директор "МегаФона" в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

«Технические работы позволили увеличить пропускную способность сети, улучшить качество мобильного интернета и обеспечить стабильное соединение», — уточнила директор.

По ее словам, это поможет школьникам и их семьям без задержек пользоваться порталом, искать подходящие специальности и отправлять документы даже в часы пиковой нагрузки.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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