Жители алтайского поселка уже четыре года ждут автобус до Барнаула
Люди не могут уехать не только в Барнаул, но и даже в соседний населенный пункт
22 мая 2025, 16:10, ИА Амител
Жители поселка Ильича, расположенного в Первомайском районе, рассказали в паблике "Барнаул 22", что уже четыре года в населенном пункте отсутствует автобусное сообщение.
"Несмотря на многочисленные обращения, никаких мер не предпринимается, ограничиваются лишь формальными отписками, что нет средств на дотацию пассажирских перевозок", – рассказали местные жители.
Чтобы добраться до Барнаула, поликлиники или детского сада, который находится в поселке Зудилово, приходится вызывать такси.
Многие просто не могут себе этого позволить и добираются пешком или на попутках. В нашем поселке проживает много пенсионеров, семей с детьми, молодежи, которая учится в Барнауле. Отсутствие транспортного сообщения делает их жизнь крайне затруднительной", – возмущаются жители.
16:37:24 22-05-2025
проблемы плебса не волнуют патрициев.....
17:11:31 22-05-2025
Как раньше то лет 35-40 назад всё получалось? А сейчас во времена высоких технологий - никак!
17:12:08 22-05-2025
Вот тебе и Ильич...
19:04:39 22-05-2025
ну мы вот в школе сказали с родителями хором "хотим автобус" : договорились с компанией за 2 недели, всё. уже 3 года как курсируют 3 (ТРИ) школьных маршрута. Кто хочет - делает. А кто то просто ноет, угу
22:33:16 22-05-2025
А где те автобусы, которые правительство АК закупает для региона. Судя по рапортам и отчётам-" активно заботятся о населении"🙄
22:34:34 22-05-2025
Пусть пишут Бастрыкину
06:07:46 23-05-2025
Поговорили и ладно.
09:02:25 23-05-2025
Есть у нас деревня Чернопятово, асфальт лежит до 7го километра. На дворе 21-й век, а асфальта до деревни нету. Сейчас важнее Бирюзовая Катунь, там надо срочнее миллионы закатывать, а жители ближайших сел и дальше потерпят. Чему удивляться, что деревни загибаются, а молодежь оттуда валит. Пожалуйста, не портите отчет правительства АК, у нас все хорошо.
12:21:05 23-05-2025
Да кто туда поедет там за садоводствами асфальт на дороге одновременно с СССР распался и 102й маршрут автобуса до Новоалтайска в тех же временах остался, а 120й убивать подвеску вряд ли поедет.