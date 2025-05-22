Жители алтайского поселка уже четыре года ждут автобус до Барнаула

Люди не могут уехать не только в Барнаул, но и даже в соседний населенный пункт

22 мая 2025, 16:10, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

Жители поселка Ильича, расположенного в Первомайском районе, рассказали в паблике "Барнаул 22", что уже четыре года в населенном пункте отсутствует автобусное сообщение.

"Несмотря на многочисленные обращения, никаких мер не предпринимается, ограничиваются лишь формальными отписками, что нет средств на дотацию пассажирских перевозок", – рассказали местные жители.

Чтобы добраться до Барнаула, поликлиники или детского сада, который находится в поселке Зудилово, приходится вызывать такси.