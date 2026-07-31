Жителя Барнаула осудили на 11 лет за содействие террористам через мессенджер

С марта по май 2022 года обвиняемый, разделявший идеологию запрещенной террористической организации, через мессенджер установил связь с ее представителем

31 июля 2026, 14:29, ИА Амител

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Суд вынес приговор жителю Алтайского края по делу о пособничестве деятельности международной террористической организации, запрещенной в России. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы, сообщили в следственном управлении СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, с марта по май 2022 года обвиняемый, разделявший идеологию запрещенной террористической организации, через мессенджер установил связь с ее представителем. Получив инструкции, он помог создать и активировать несколько аккаунтов, после чего передал собеседнику номера телефонов и коды доступа к ним.

Следствие и суд пришли к выводу, что такими действиями мужчина предоставил террористической организации средства связи и оказал ей содействие.

«Противоправную деятельность пресекли сотрудники следственного управления СК России по Алтайскому краю совместно с региональным управлением ФСБ России. Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора», — отметили в ведомстве.

Жителя региона признали виновным по части 5 статьи 33, части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Пособничество в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической").

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Первые три года назначенного срока он проведет в тюрьме.