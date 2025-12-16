Журналист amic.ru с мужем протестировала кроссовер Changan UNI-T от Автоцентра АНТ

Динамика, комфорт, подвеска – справился ли автомобиль с задачами активной семьи?

Тест-драйв от Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Супруги Александра и Михаил Казанцевы живут в пригороде Барнаула и привыкли к плотному графику. Миша работает торговым представителем в крупной компании "Тейси", и его маршруты часто пролегают по трассе. Саша, журналист amic.ru, не менее активна – день наполнен поездками в центр города в офис, на йогу, на встречи и в магазины. У каждого из них есть свой автомобиль, но обоим было интересно попробовать что-то новенькое. Они решили протестировать современный купе-кроссовер Changan UNI-T ("Чанган Юни-Ти") от Автоцентра АНТ, чтобы понять, насколько он подходит для динамичного ритма жизни и при этом будет комфортным и легким в управлении для женщины. О том, удовлетворил ли он потребности и ожидания, читайте в материале. А если хотите самостоятельно оценить модель на дороге, приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ.

Дерзкий и выразительный

Changan UNI-T – купе-кроссовер молодежной линейки UNI. Он создан для тех, кто ценит стиль, динамику и современные технологии. Автомобиль задает тон уже внешностью. Безрамочная решетка радиатора с обратным углом сопряжения с капотом и стреловидная светодиодная оптика формируют узнаваемое "лицо" модели. Стремительный силуэт поддерживают ниспадающая крыша, переходящая в задний спойлер, и высокая средняя линия кузова. Динамичный образ дополняют двойная система выхлопа и 20-дюймовые легкосплавные диски.

Автомобиль доступен в пяти цветах – "воздушный голубой", "атомный серый", "звездный серый", "перламутровый белый", "глубокий черный". Модель представлена в трех комплектациях.

«Я не поклонница громоздких автомобилей, но и седан не моя история. А вот UNI-T – оптимальный вариант: не слишком большой, но и не маленький, сидишь высоко, с хорошим обзором. Машина выглядит стильно и современно», – поделилась первыми впечатлениями Александра.

Кроссовер Changan UNI-T от Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Динамика без компромиссов

Переднеприводный UNI-T оснастили двигателем 1,5 л и роботизированной коробкой 7 DCT. Мотор развивает 167 л. с., крутящий момент достигает 280 Н/м. Габариты модели – 4515 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1565 мм в высоту, колесная база – 2710 мм.

Для Михаила, который часто ездит по трассе, такие параметры важны не на бумаге, а в ощущениях – как автомобиль ускоряется, насколько уверенно ведет себя на дороге, особенно на длинных маршрутах.

«Подвеска у машины плотная, короткоходная, в повороты хорошо заходит. Стыки, кочки, "лежачие полицейские" проходит мягко, при этом в салоне панель "не играет", не скрипит. Во время тест-драйва мы ездили по лесу, где были диагональные вывешивания, – кузов не издал ни звука. Это говорит о жесткости и хорошем качестве сборки», – рассказал Михаил.

И отметил, что кроссовер хоть и компактный, но очень уверенный на дороге. При небольшом размере вес у машины хороший – 1,6 тонны.

Не разочаровала и обзорность: у кроссовера достаточно большие зеркала и удобная посадка с электрорегулировкой сидений. А еще – отзывчивый тормоз.

«Отличная динамика. В потоке двигатель тянет уверенно с 2000 оборотов. До 3000 оборотов его в салоне не слышно, только после этого появляется ненавязчивый звук, но это не критично. Шумоизоляция на уровне – слышны только звуки шипов по зимней дороге. Нет гула или лишних шумов, несмотря на замерзший асфальт и наледь», – продолжил глава семьи.

Александра и Михаил Казанцевы на тест-драйве Changan UNI-T от Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Комфорт для ежедневных поездок

Changan UNI-T оснастили и комплексом систем активной безопасности, которые постоянно сканируют пространство вокруг и при потенциальных угрозах информируют водителя. Интеллектуальный круиз-контроль берет на себя управление в путешествии, ассистент движения – в пробке. А система автоматической парковки превращает сложные маневры в приятный повод для гордости.

«Очень понравилась панорамная крыша. Стильно смотрится и добавляет естественного света в салон. Такая изюминка отлично подходит для романтических поездок – можно слушать музыку и смотреть на звезды», – отметила Александра.

В UNI-T работает и климат-контроль с системой Forest-Air* – она следит за состоянием воздуха, при необходимости пропускает его через фильтр и насыщает ионами.

В мультимедийной части – сенсорный дисплей с диагональю 10,3 дюйма, система голосового управления, акустика с шестью динамиками и три многофункциональных USB*-порта (два спереди и один сзади).

«Еще один плюс – физические кнопки, с помощью которых можно быстро настроить температуру, включить музыку и так далее. А еще – полноценный мультируль со всеми важными регулировками. По факту сенсором (кто не любит) можно и не пользоваться. Камера на 360 градусов, умные ассистенты – все очень удобно», – уточнил Михаил.Что еще отметила семья Казанцевых – это печка, которая быстро прогревает салон зимой.

«Мы катались в мороз -20 градусов, и как только садились в машину, сразу было тепло», – добавила Александра.

Кроссовер Changan UNI-T от Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

И для него, и для нее

Тест-драйв Changan UNI-T прошел успешно – машина смогла бы удовлетворить потребности семьи. Кроссовер хорошо подходит как для городских поездок жены, так и для более дальних маршрутов мужа. Но самое главное – это просторный салон, где с комфортом помещаются оба члена семьи с заметной разницей в росте.

«Михаил ростом 1,85 м, и ему было удобно, но благодаря регулировке сидений я тоже сидела высоко, с отличным обзором. Сзади и в багажнике места тоже хватает – для семейных поездок этого достаточно. Например, санки-ватрушка поместились без проблем», – подытожила Александра.

Александра и Михаил Казанцевы на тест-драйве Changan UNI-T от Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Changan UNI-T – надежный, динамичный и современный автомобиль. С хорошей управляемостью, умными технологиями и отличным дизайном, кроссовер может стать отличным вариантом для тех, кто ценит комфорт и стиль в ежедневных поездках.

Хотите познакомиться с ним ближе – приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ.

Александра и Михаил Казанцевы на тест-драйве Changan UNI-T от Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

