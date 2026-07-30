Золотые серьги с жемчугом. Как выбрать классическое украшение

Рассказываем, какие бывают модели и как за ними ухаживать

30 июля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGruYmX

Женщина с серьгами / Изображение сгенерировано в нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Серьги с жемчугом выглядят мягко и подходят для офиса, свидания, праздника и базового гардероба. На sokolov . ru можно сравнить модели с жемчугом и золотом, разные варианты застежек, размеры жемчужин и дизайн изделий. Перед покупкой важно учитывать стиль, комфорт и правила ухода.

Почему жемчуг считают классикой?

Жемчуг ассоциируется со спокойной элегантностью. Он может выглядеть торжественно, но при этом не требует вечернего платья. Такие украшения хорошо сочетаются с блузами, платьями, жакетами и простыми повседневными комплектами.

Золотые серьги с жемчугом могут быть лаконичными или дополненными другими вставками. Чем проще форма, тем легче носить украшение каждый день.

Какие бывают модели?

Самый универсальный вариант — пусеты с жемчугом. Они плотно прилегают к мочке и не мешают в течение дня. Подвесные серьги выглядят заметнее и подходят для праздничных образов. Модели с дополнительными камнями делают украшение более нарядным.

Золотые серьги с жемчугом смотрятся по-разному в зависимости от оттенка металла, размера жемчужины и формы изделия. Небольшой жемчуг выглядит мягко, крупный — более торжественно.

Как выбрать размер и оттенок жемчуга?

Размер жемчужины стоит соотносить с пропорциями лица и привычным стилем. Для повседневной носки удобнее средние и небольшие варианты. Оттенок жемчуга должен гармонировать с тоном кожи, одеждой и другими украшениями.

Для офиса подойдут и пусеты, и небольшие подвесные серьги. Для свидания и праздника можно выбрать более заметную форму. Если серьги акцентные, колье и подвеску лучше подобрать поспокойнее.

Золотые серьги с жемчугом будут долго выглядеть уместно, если выбрать комфортный размер, надежный замок и соблюдать правила ухода. Это украшение особенно хорошо работает там, где нужен спокойный, но заметный акцент.

Как ухаживать за жемчугом?

Жемчужные серьги особенно требовательны к хранению. Держать их лучше отдельно, в мягком футляре. Также не рекомендуется класть их рядом с металлическими украшениями без разделителя: поверхность жемчуга может потерять гладкость из-за трения.

Жемчуг стоит беречь от косметики, духов и влаги. Серьги следует надевать после макияжа и снимать перед душем, спортом или сном.

Перед покупкой украшения проверьте форму, крепление, замок, вес, описание жемчуга и рекомендации по уходу.

АО "Лакса Трейдинг"

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