Что нельзя дарить на год Крысы: опасные, неэтичные и абсурдные подарки на Новый год

Считается, что на Новый год нужно выбирать такой подарок, который бы понравился не только близкому человеку, но и символу года. По восточному календарю покровителем 2020 года будет Белая Металлическая Крыса. Чтобы избежать неудач в 2020-м, давайте разберемся, какие подарки хозяйка года не одобрит.
Во-первых, не дарите безделушки. Крыса – животное хозяйственное и практичное, поэтому откровенно ненужные вещи, купленные и сляпанные наспех, ей не понравятся. Этим вы можете обидеть и близкого человека, который подумает, что вы относитесь к нему пренебрежительно.
Во-вторых, забудьте про туалетные принадлежности – шампуни, гели для душа, мыла, расчески. Считается, что крыса – не сторонница водных процедур, поэтому такие подарки не оценит. Да и сами подумайте – кому сдался ваш дезодорант или бальзам для волос: этого добра каждый в состоянии сам себе купить.
В-третьих, не дарите живых крыс. Животных нельзя дарить в принципе – в семье их заводят по осознанному решению, а не по чужому навязыванию. К тому же грызун в качестве подарка в год Крысы – вдвойне плохая идея.
В-четвертых, духи. Крыса требовательна к запахам, поэтому угодить ей с парфюмом сложно. Как, в принципе, и всем людям. Если подруга мечтает о дорогих духах – лучше купите ей сертификат в магазин косметики.
В-пятых, не стоит дарить статуэтки и игрушки в виде кошек. Будем честны – это далеко не практичный подарок, такие вещи чаще всего пылятся на полках и радости не доставляют. К тому же кошки и крысы – враги, поэтому хозяйка года может и обидеться.
Вообще-то, согласно народным приметам, нет. И это касается не только Нового года, но и других праздников. Во времена, когда все научные достижения казались магией, люди к часам относились с осторожностью, так как наделяли их мистической силой.
По старинному поверью, часы могут украсть годы жизни. Удивительно, что до сих пор отношение к этому подарку не изменилось. Возможно, даритель даже не подозревает о таком подвохе, а вот получатель может вспомнить примету и даже обидеться на подарок. Подаренные часы – это еще и символ разрыва дружеских отношений.
Но не печальтесь: суеверие можно победить. Если вам подарят часы на Новый год – дайте дарителю немного денег. Так вручение подарка будет похоже на покупку, и вроде как часы станут неопасными. Так что если муж очень просит, то дарите. И просите денег в ответ.
Существуют множество народных традиций и суеверий насчет подарков. Вероятно, и вам часто приходилось слышать: "Не дари, это плохая примета". Так вот, к неудачным относят несколько вполне безобидных в жизни вещей.
К примеру, зеркало. Причем его нельзя не только дарить, но и разбивать. А если подаренное зеркало разобьется, то согласно поверью, человека ждет череда несчастий.
Но если все-таки уж решили подарить зеркало, то выбирайте такое, чтобы оно было упаковано в коробку и чтобы в него до покупки никто не смотрелся.
Дарить свечи считается тоже плохой приметой. Так как они используются в похоронных обрядах, то у некоторых народов такой подарок означает пожелание смерти.
С другой стороны, в старину свечи готовили исключительно из воска, который по поверьям хорошо впитывает плохую энергетику. Поэтому получать в дар свечу можно только от самых близких людей и только с добрыми пожеланиями. Если подаренная вам зажженная свеча начала потрескивать и вы почувствовали неприятный запах, нужно немедленно ее потушить, вынести на улицу и закопать: считается, что такая свеча подарена с дурными намерениями и в доме ее хранить нельзя.
Ножи и другие острые предметы могут, согласно поверьям, разорвать отношения дарителя и получателя. Есть также версия, что такой подарок может накликать несчастья. Однако если дать за него несколько монет, то и бед никаких не будет.
Также нельзя дарить: носовой платок – к неприятностям в быту; украшения из жемчуга – к слезам; носки – к разлуке; полотенце – к похоронам.
Однако считается, что суеверие работает только тогда, когда в него верят. Поэтому если вы и человек, которому дарите подарок, не верите в приметы, то выбирайте что хотите. Но не совершайте нелепых покупок – не дарите на Новый год одежду, косметику, фоторамки, магнитики, копилки и другое.
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