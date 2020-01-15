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Правительство, которого больше нет. Кто именно ушел в отставку?

, ИА "Амител"
15 января 2020 года правительство РФ ушло в отставку. Кто оставил свои посты?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства РФ в отставку. Владимир Путин отставку правительства принял, но попросил исполнять полномочия до формирования нового состава кабмина. Свои должности покидает полный состав кабинета министров, сформированный относительно недавно – в 2018 году. Кто эти люди?

Дмитрий Медведев

Председатель правительства. Пост занимал с 2012 года. До этого четыре года (2008-2012) был президентом РФ. Как сообщают СМИ, Медведев может получить должность зампредседателя Совета безопасности. А его кресло в правительстве прочат нынешнему главе Счетной палаты России Алексею Кудрину, с которым президент встретился буквально накануне, 14 января, и мэру Москвы Сергею Собянину.

Заместители председателя правительства

Антон Силуанов

Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Российской Федерации. В должности зама работает с 2018 года, а министром – с 2011 года.

Константин Чуйченко

Заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства Российской Федерации с 2018 года.

Максим Акимов

Заместитель председателя правительства РФ с 2018 года, до этого шесть лет был заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

Юрий Борисов

Заместитель председателя правительства РФ с 2018 года, до этого шесть лет был заместителем министра обороны РФ.

Татьяна Голикова

Заместитель председателя правительства РФ с 2018 года, до этого пять лет была председателем Счетной палаты РФ.

Ольга Голодец

Заместитель председателя правительства РФ с 2012 года. 

Алексей Гордеев

Заместитель председателя правительства РФ с 2018 года, до этого был полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе, губернатором Воронежской области, министром сельского хозяйства России. 

Дмитрий Козак

Заместитель председателя правительства РФ с 2008 года, до этого был министром регионального развития РФ, полномочным представителем президента в Южном федеральном округе.

Виталий Мутко

Заместитель председателя правительства РФ с 2016 года, до этого четыре года был министром спорта РФ.

Юрий Трутнев

Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе с 2013 года, до этого год работал помощником президента, а еще раньше восемь лет был министром природных ресурсов.

Федеральные министры

Ольга Васильева

Министр просвещения РФ с 2016 года, ранее курировала вопросы, которые связаны с реализацией проектов в области образования.

Евгений Дитрих

Министр транспорта РФ с 2018 года, а до этого был три года заместителем министра транспорта.

Евгений Зиничев

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 2018 года, член Совета безопасности РФ, генерал-полковник. Ранее был заместителем директора ФСБ России, врио губернатора Калининградской области.

Дмитрий Кобылкин

Министр природных ресурсов и экологии РФ с 2018 года, до этого было губернатором ЯНАО.

Александр Козлов

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики с 2018 года. До этого был губернатором Амурской области.

Павел Колобков

Министр спорта РФ с 2016 года, до этого работал замом министра спорта, полковник, фехтовальщик на шпагах, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел РФ с 2012 года, генерал полиции РФ.

Александр Коновалов

Министр юстиции РФ с 2008 года, член Совета безопасности РФ.

Михаил Котюков

Министр науки и высшего образования РФ с 2018 года. До этого руководил Федеральным агентством научных организаций, был замминистра финансов.

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ с 2004 года. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ.

Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ с 2012 года, до этого был замминистра промышленности.

Владимир Мединский

Министр культуры РФ с 2012 года, до работы в ведомстве был депутатом Госдумы России.

Александр Новак

Министр энергетики РФ с 2012 года, до этого был замминистра финансов.

Константин Носков

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с 2018 года, до этого руководил Аналитическим центром при правительстве РФ, был директор Департамента информационных технологий и связи.

Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ с 2016 года, до этого был замминистра финансов.

Дмитрий Патрушев 

Министр сельского хозяйства РФ с 2018 года, а до этого восемь лет работал председателем правления АО "Россельхозбанк".

Вероника Скворцова

Министр здравоохранения с 2012 года, с 2008 года была замминистра здравоохранения.

Максим Топилин

Министр труда и социальной защиты РФ с 2012 года, до этого был замминистра здравоохранения и соцразвития.

Сергей Чеботарев

Министр РФ по делам Северного Кавказа с 2018 года, а до этого с 2004 года работал на различных должностях в администрации президента.

Сергей Шойгу

Министр обороны с 2012 года, в 1994-2012 годы  был министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Владимир Якушев

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с 2018 года, до этого работал губернатором Тюменской области.

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