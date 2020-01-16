Отставка правительства. Коротко о самом важном

Отставка премьер-министра принята Владимиром Путиным. Гарант Конституции, в которую будут вносить изменения, уже предложил кандидатуру руководителя ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабмина. Если вы все пропустили, читайте справку amic.ru о том, что произошло через два часа после послания президента Федеральному Собранию.
Почему правительство России ушло в отставку?
Как заявил Дмитрий Медведев, решение было принято в связи с предложенными российским президентом изменениями в Конституцию.
"Эти изменения <…> внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", – заявил Медведев. – В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях".
Правительство подало в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, в которой говорится, что правительство России может подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом страны.
Как отреагировал на заявление об отставке президент?
Глава государства поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу.
"Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы. Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все, разумеется, получилось, но все никогда и не получается в полном объеме", – сказал Путин.
Он также добавил, что в ближайшее время планирует встретиться с каждым министром объявившего об отставке правительства.
Сколько человек было в правительстве?
Ушедшее в отставку правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе – 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министерства. Мы сделали справку о составе ушедшего правительства, посмотрите здесь.
Что означает отставка правительства?
Amic.ru поговорил об отставке правительства с алтайскими экспертами. Вот какие мнения они высказали.
"Это событие должно стать основанием для дальнейших, более важных политических процессов. Например, досрочное переизбрание Госдумы. Эти заявления о поддержке молодых семей – это больше похоже на предвыборные заявления. Да и предвыборный штаб "Единая Россия" уже создала. Плюс к этому празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году – лучшее время для выборов в ГД. Тем более что президент объявил о расширении полномочий парламента и Совфеда. Понятно, что все это было спланировано. Это рывок перед финишем выдыхающегося спортсмена", – считает депутат АКЗС, глава краевого комитета КПРФ Мария Прусакова.
"Обычно, если не брать в расчет последние два срока полномочий Путина, отставка правительства происходила перед парламентскими выборами, дабы всех встряхнуть и придать новый импульс. Отсюда можно сделать и весьма неожиданный вывод: выборы в Госдуму будут проведены раньше и даже в этом сентябре", – заявил депутат АКЗС, глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов.
Когда будет сформирован новый состав правительства?
Формирование правительства начинается с назначения председателя правительства. Его назначает президент. Премьер-министром может стать человек, который:
- имеет гражданство России;
- не имеет зарубежного гражданства;
- не имеет вида на жительство или документа, подтверждающего право этого человека на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Об этом говорится в законе "О правительстве Российской Федерации".
Премьер-министр назначается президентом с согласия Госдумы. Предложение о кандидатуре нового председателя вносят не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента РФ или после отставки правительства РФ либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры Государственной Думой.
Госдума рассматривает кандидатуру в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре. Если депутаты отклонят представленные кандидатуры три раза, то президент назначает премьер-министра самостоятельно, распускает Госдуму и назначает новые выборы.
Через неделю после выбора председателя правительства он должен представить главе государства кандидатов на должности министров.
Кто до этого времени будет выполнять работу министров?
Российский президент попросил подавшее в отставку правительство исполнять свои обязанности до тех пор, пока не сформируется новый кабинет министров.
Кто станет новым главой правительства?
Владимир Путин уже предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность председателя правительства.
Чем будет заниматься Дмитрий Медведев?
Владимир Путин сообщил о намерении ввести новую должность – заместитель председателя Совета безопасности. На этот пост назначат Дмитрия Медведева.
"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов", – цитирует главу государства сайт Кремля.
Совет безопасности РФ – это конституционный совещательный орган при президенте страны. Он осуществляет подготовку решений главы государства по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности.
Некоторые эксперты высказались именно в этом ключе. К примеру, конституционным переворотом все произошедшее назвал политолог Федор Крашенинников.
"Сегодня в России начался ползучий конституционный переворот. Это будет выглядеть так: правящая верхушка во главе с президентом перепишет Конституцию таким образом, чтобы она была удобна лично Владимиру Владимировичу Путину, и чтобы в этом процессе никак не участвовали граждане России. Именно для этого президент в своем послании долго описывал все социальные обязательства и подарки для людей в виде маткапитала, горячих обедов и пособий – все это пройдет одним пакетом вместе с нужными поправками в Конституцию", – заявил он.
Он считает, что Владимир Путин займет "пост или усиленного премьер-министра, которому подконтрольная Госдума будет все согласовывать и переутверждать в должности, либо главы Госсовета, который не будет никому подчиняться и никем не будет контролироваться, или что-то подобное".
Руководитель департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Андрей Щербак считает, что отставка правительства – это, по сути, конец двенадцатилетней политической эпохи.
"С 2008 года мы видели во главе страны тандем, сменяющий друг друга на постах президента и премьера. Но вот спустя 12 лет политическое будущее Дмитрия Медведева становится еще более туманным. Пост, который прочит ему президент – зампредседателя Совбеза – не выглядит глобальным, ведь заместитель всегда находится под начальником, – уверен Щербак. – Учитывая российскую политическую традицию, на пост нового главы правительства рассмотрят будущего преемника Владимира Путина. Президент, судя по посланию, решил, что манипулировать Конституцией не будет и уйдет в положенный срок. На какую должность и с какими полномочиями он уйдет, будет ясно позднее, но это точно напомнит нам казахстанский сценарий", – цитирует эксперта "Росбалт".
Российский юрист, доктор юридических наук, профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова также придерживается мнения, что события 15 января можно назвать конституционным переворотом.
"17 минут конституционного переворота. Очень коротко навскидку: создание механизма обоснования невыполнения Россией обязательств по выполнению международных договоров, уничтожение Федерации (фатальное сокращение полномочий региональных органов власти), уничтожение местного самоуправления и искажение принципа публичной власти, поражение в правах в результате реализации права свободного передвижения, нарушение принципа равенства граждан, де факто поражение даже имитационного парламентаризма, уничтожение Совета Федерации, Госсовет как орган управленческой вертикали над парламентом, нереальное укрепление президентской вертикали, полное уничтожение независимости судебной системы. Переворот ли это? Да", – написала она в своем Facebook.
Политолог Дмитрий Травин, в свою очередь предположил, что суть всех перемен сводится к серьезному рассредоточению власти.
"Внезапно жизнь стала бить ключом. Причем по голове. И если совсем точно – по голове правительства. Медведева выгнали. И тут же пристроили на должность заместителя главы Совета безопасности. Но главное, конечно, не в отставке премьера, который давно уже был фиктивной фигурой. Главное – в той новой политической конструкции, которую предложил сформировать Путин под конец своего "социального" послания Федеральному Собранию.
Если сказать очень кратко, то суть перемен сводится к серьезному рассредоточению власти, которую Путин до этого 20 лет собирал в кулак. Нет сомнения в том, что это его ответ на серьезное снижение личной легитимности и проблемы, связанные с "транзитом власти" в 2024 году. Слабый Путин хочет, чтобы власть не была сосредоточена в едином кулаке. Чей бы это ни был кулак. Максимальное "размазывание власти по тарелке", по всей видимости, поможет ему сохранить свои позиции. Какую он лично позицию хочет занять в будущем, сказать сейчас сложно. С одной стороны, он ослабляет должность президента. С другой – не настолько, чтобы она стала фиктивной. Возможно, что-то прояснится в ближайшее время", – поделился он своим мнением в Facebook.
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