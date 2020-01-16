Отставка правительства. Коротко о самом важном

Можно ли назвать произошедшее переворотом?

Некоторые эксперты высказались именно в этом ключе. К примеру, конституционным переворотом все произошедшее назвал политолог Федор Крашенинников.

"Сегодня в России начался ползучий конституционный переворот. Это будет выглядеть так: правящая верхушка во главе с президентом перепишет Конституцию таким образом, чтобы она была удобна лично Владимиру Владимировичу Путину, и чтобы в этом процессе никак не участвовали граждане России. Именно для этого президент в своем послании долго описывал все социальные обязательства и подарки для людей в виде маткапитала, горячих обедов и пособий – все это пройдет одним пакетом вместе с нужными поправками в Конституцию", – заявил он.

Он считает, что Владимир Путин займет "пост или усиленного премьер-министра, которому подконтрольная Госдума будет все согласовывать и переутверждать в должности, либо главы Госсовета, который не будет никому подчиняться и никем не будет контролироваться, или что-то подобное".

Руководитель департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Андрей Щербак считает, что отставка правительства – это, по сути, конец двенадцатилетней политической эпохи.

"С 2008 года мы видели во главе страны тандем, сменяющий друг друга на постах президента и премьера. Но вот спустя 12 лет политическое будущее Дмитрия Медведева становится еще более туманным. Пост, который прочит ему президент – зампредседателя Совбеза – не выглядит глобальным, ведь заместитель всегда находится под начальником, – уверен Щербак. – Учитывая российскую политическую традицию, на пост нового главы правительства рассмотрят будущего преемника Владимира Путина. Президент, судя по посланию, решил, что манипулировать Конституцией не будет и уйдет в положенный срок. На какую должность и с какими полномочиями он уйдет, будет ясно позднее, но это точно напомнит нам казахстанский сценарий", – цитирует эксперта "Росбалт".

Российский юрист, доктор юридических наук, профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова также придерживается мнения, что события 15 января можно назвать конституционным переворотом.

"17 минут конституционного переворота. Очень коротко навскидку: создание механизма обоснования невыполнения Россией обязательств по выполнению международных договоров, уничтожение Федерации (фатальное сокращение полномочий региональных органов власти), уничтожение местного самоуправления и искажение принципа публичной власти, поражение в правах в результате реализации права свободного передвижения, нарушение принципа равенства граждан, де факто поражение даже имитационного парламентаризма, уничтожение Совета Федерации, Госсовет как орган управленческой вертикали над парламентом, нереальное укрепление президентской вертикали, полное уничтожение независимости судебной системы. Переворот ли это? Да", – написала она в своем Facebook.

Политолог Дмитрий Травин, в свою очередь предположил, что суть всех перемен сводится к серьезному рассредоточению власти.

"Внезапно жизнь стала бить ключом. Причем по голове. И если совсем точно – по голове правительства. Медведева выгнали. И тут же пристроили на должность заместителя главы Совета безопасности. Но главное, конечно, не в отставке премьера, который давно уже был фиктивной фигурой. Главное – в той новой политической конструкции, которую предложил сформировать Путин под конец своего "социального" послания Федеральному Собранию.

Если сказать очень кратко, то суть перемен сводится к серьезному рассредоточению власти, которую Путин до этого 20 лет собирал в кулак. Нет сомнения в том, что это его ответ на серьезное снижение личной легитимности и проблемы, связанные с "транзитом власти" в 2024 году. Слабый Путин хочет, чтобы власть не была сосредоточена в едином кулаке. Чей бы это ни был кулак. Максимальное "размазывание власти по тарелке", по всей видимости, поможет ему сохранить свои позиции. Какую он лично позицию хочет занять в будущем, сказать сейчас сложно. С одной стороны, он ослабляет должность президента. С другой – не настолько, чтобы она стала фиктивной. Возможно, что-то прояснится в ближайшее время", – поделился он своим мнением в Facebook.