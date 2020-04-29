Какая погода будет на майские праздники в Алтайском крае

На майские праздники жителей Алтайского края ждут дожди и жаркая погода, а после в регион придет похолодание. Об этом amic.ru рассказали в региональном ЦГМС.

"На первомайские праздники в связи с прохождением атмосферных фронтов западного циклона местами ожидаются дожди, в отдельных районах с грозами и усилением ветра. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +11 градусов в ночные часы, днем в основном от +20...+25", – рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС.

Хотя 1 мая днем ожидается наиболее сильный ветер, до 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Столбики термометра в этот день покажут +16...+21 градус. То есть будет немного прохладнее, чем в остальные дни.

Однако теплая погода продержится недолго. "На смену уходящему циклону на районы Алтайского края начнет оказывать влияние арктический антициклон, который будет господствовать в период с 4 по 7 мая. Как раз он и принесет поток холода", – пояснили в ЦГМС.

В этот период температура воздуха понизится в ночные часы до +1...+6°С, местами при прояснении на почве заморозки до -4°С. И днем ожидается +10...+15°С. Также не исключено, что 5 и 6 мая в Алтайском крае пройдут дожди, в предгорных районах даже со снегом, из-за чего может образоваться небольшой снежный покров. Однако этот прогноз предварительный и есть большая вероятность, что он немного изменится. Но то, что будет прохладно, это точно.

А вот после 7 мая температура воздуха пойдет на повышение. О более точном прогнозе станет известно позже.