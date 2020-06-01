Будет ли 24 июня выходным?

Празднование Дня Победы перенесли на среду, 24 июня. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Будем ли отдыхать в этом день, почему парад перенесли на эту дату и как пройдет праздник – читайте в материале amic.ru.
О праздничной программе пока известно мало. В 10:00 по местному времени на Красной площади в Москве и в других городах страны пройдут военные парады с привлечением вооружения и военной техники.
В Москве вместе с Владимиром Путиным с трибун смотреть парад будут и главы иностранных государств, рассказал Дмитрий Песков. Кто это будет – пока не сообщается.
А в 22:00 по местному времени в Москве и других городах страны пройдет артиллерийский салют, говорится в указе.
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Комментарии
а чуть выше писали, что ппарада в Барнауле не будет.
Или это новость о Москолях? Класть на них, как они на нас. Уточняйте редакция, где и что.
Вы сегодня чего там курите то? диздлайк однозначно за введение в заблуждение
Шо, опять? - "объявили нерабочим днем с сохранением зарплаты"
Заходит как-то Путин в бар и говорит:
- Всем пива за счет заведения!
уже оботдыхались кажется
В тот день по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
Я чет не понял, а что у нас победили бойцы без флага и страны. А как же поправка в одну книжицу о искажении истории, когда эту самую историю они сами и перевирают.
"А в 22:00 по местному времени во всех городах страны пройдет артиллерийский салют, говорится в указе."
Амик, вы когда научитесь документы читать? В Указе сказано: "и в других городах", а в пункте 2 поручено Министерству обороны совместно с главами регионов определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта.
Это не значит, что во всех городах пройдет парад и салют!!!
Дык, эта, а как у вождя с логикой - парад 24 июня не опасно, а шествие 26 но июля боятся проводить... Или не терпится фронтовику?!
А "Бессмертный полк" будет?
В этот день нет. Скорее всего, шествие перенесут на 26 июля (окончательное решение не принято.
Я одним из первых предлагал провести Парад 24 июня,и мое мнение тогда совпало с президентским (или наоборот))).Предлагаю провести шествие "Бессмертного полка" 2 сентября,в День окончания Второй мировой войны на всей Земле.В тот день такое шествие будет во истину-Мировым.Может и в этот раз меня услышат?
24 июня 1945 года прошел первый Парад победителей
в воскресенье, в День Святой Троицы....