Будет ли 24 июня выходным?

Как пройдет празднование Дня Победы?

О праздничной программе пока известно мало. В 10:00 по местному времени на Красной площади в Москве и в других городах страны пройдут военные парады с привлечением вооружения и военной техники.

В Москве вместе с Владимиром Путиным с трибун смотреть парад будут и главы иностранных государств, рассказал Дмитрий Песков. Кто это будет – пока не сообщается.

А в 22:00 по местному времени в Москве и других городах страны пройдет артиллерийский салют, говорится в указе.