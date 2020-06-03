Как пройдет парад Победы в России в 2020 году и почему его стоит увидеть

Президент России Владимир Путин объявил, что отмененный из-за коронавируса 9 мая парад в честь 75-летия победы над фашизмом состоится 24 июня. Рассказываем, как он будет проходить, можно ли на него попасть, какая техника примет участие и приедут ли главы других государств на столь знаменательное событие.
Все просто: именно 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел первый в истории СССР военный парад Советской Армии, вернувшейся домой с победой над фашисткой Германией.
"В этот день по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, штурмовавшие Берлин", – комментируя свое решение, сказал президент России Владимир Путин.
Напомним, в 1945 году парад Победы проходил в присутствии Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад маршал Советского Союза Георгий Жуков.
В тот день победители пронесли через площадь знамена и штандарты поверженной нацистской Германии и бросили их к подножию Мавзолея В. И. Ленина.
Президент страны приказал "обеспечить самые строгие требования безопасности" при подготовке и проведении парада. "Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше – исключены", – заявил Путин.
Министр Сергей Шойгу также отметил, что пик заболеваемости коронавирусом в вооруженных силах был пройден еще во второй половине апреля. Поэтому риски минимальны. Шойгу сообщил, что к участию в параде допущены военнослужащие с иммунитетом к
Нет. И в прежние годы на Красную площадь во время парада можно было попасть только по входным билетам. В сегодняшней же ситуации ограничения еще строже. Никакого свободного доступа на площадь не будет, предупредил мэр Москвы Собянин в эфире телеканала "Россия 24" 28 мая.
До сих пор еще непонятно, пригласят ли ветеранов посмотреть на парад. Учитывая риски заражения коронавирусом, никто не хочет подвергать героев опасности.
В Минобороны обещают, что интересного будет много чего. Так, в этом году планируется использовать ряд элементов, которые были во время первого парада 24 июня 1945 года. Например, в самом начале исполнят "Юбилейный встречный марш".
Участвовать в параде будут 15 тысяч военнослужащих и 375 единиц техники. В том числе боевые танки Т-80БВМ отдельной мотострелковой бригады Северного флота, ракетные комплексы "Бал" отдельной ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил. В колонне пройдут и знаменитые танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100. Всего, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, во время парада будут представлены 225 единиц вооружения, военной специальной техники, 75 воздушных судов. Зрители увидят свыше 20 новых образцов военной техники, включая самолеты Су-57 и МиГ-31К.
Он также сообщил, что приглашены парадные расчеты 19 иностранных государств.
Начнется парад в 10:00 по московскому времени. И продлится полтора часа. Это гораздо дольше, чем обычно.
А вечером, в 22 часа, над Москвой прогремит салют.
Конечно, президент России Владимир Путин будет наблюдать парад Победы с трибуны на Красной площади. Вместе с ним будут и лидеры иностранных государств, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Что касается гостей, то уже известно, что собираются побывать на Красной площади в этот день главы Казахстана, Киргизии, Молдавии, Абхазии и Южной Осетии. О намерениях посетить Москву заявлял глава Сербии Александр Вучич и др.
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Комментарии
Эти парадные пять лет Сирию осилить не могут
знамёна и штандарты фашистов и их пособников будут бросать к стенам кремля???
я бы сделал!!! показал загранице как было на самом деле (в жизни)...
В тот день победители пронесли через площадь знамена и штандарты поверженной нацистской Германии и бросили их к подножию Мавзолея В. И. Ленина.
интересно, будут заколачивать фанерками Мавзолей в этом году, или нет...
а то уже имеется устоявшаяся с 2004 года традиция стыдливо драпировать Мавзолей на Парад Победы
Crew Dragon будет на параде то? lol
знамёна и штандарты фашистов и их пособников будут бросать к стенам кремля???
я бы сделал!!! показал загранице как было на самом деле (в жизни)...
_______
Загранице плевать на это, они не носятся со своими победами к торбами писаными и не делают из них национальную идею. За последние годы мое личное отношение к этому празднеству поменялось на 100%
Это позор, а не парад. Любой здравомыслящий не будет включать телевизор и смотреть это действо.
24 июня 1812 года — армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года.
Они бы еще 22 июня в этом году парад назначили. Позорники ! Истории не знают!
Люди должны дома сидеть и наблюдать по телевизору этот позор?
Участники парад будут в масках и перчатках? Соблюдать дистанцию полтора метра со всех сторон тоже будут?
ФУ!
Не зря мой отец фронтовик называл эту братву предателями!
Гвоздь программы - будет выставлено говорящее чучело предизента. На него стоит посмотреть?
Маленький и мелкий человечек, жутко и страшно всего боящийся, страстно мечтает почувствовать себя верховным главнокомандующим армией победителей. Только вот победила совершенно иная страна (даже не страна, а союзники), и настоящие победители давным-давно ушли из жизни. И по сравнению с настоящим парадом Победы нынешнее действо выглядит просто онанизмом.