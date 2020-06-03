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Как пройдет парад Победы в России в 2020 году и почему его стоит увидеть

, ИА "Амител" , Елена Лепезина
Парад Победы 24 июня будет идти гораздо дольше, чем обычно

Президент России Владимир Путин объявил, что отмененный из-за коронавируса 9 мая парад в честь 75-летия победы над фашизмом состоится 24 июня. Рассказываем, как он будет проходить, можно ли на него попасть, какая техника примет участие и приедут ли главы других государств на столь знаменательное событие.  

1
Почему парад решили провести именно 24 июня?

Все просто: именно 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел первый в истории СССР военный парад Советской Армии, вернувшейся домой с победой над фашисткой Германией.

"В этот день по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, штурмовавшие Берлин", – комментируя свое решение, сказал президент России Владимир Путин.

Напомним, в 1945 году парад Победы проходил в присутствии Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад маршал Советского Союза Георгий Жуков.

В тот день победители пронесли через площадь знамена и штандарты поверженной нацистской Германии и бросили их к подножию Мавзолея В. И. Ленина.

2
А не опасно сейчас проводить парад? Как же коронавирус?

Президент страны приказал "обеспечить самые строгие требования безопасности" при подготовке и проведении парада. "Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше – исключены", – заявил Путин.

Министр Сергей Шойгу также отметил, что пик заболеваемости коронавирусом в вооруженных силах был пройден еще во второй половине апреля. Поэтому риски минимальны. Шойгу сообщил, что к участию в параде допущены военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Им запрещено контактировать со всеми, кто не участвует в тренировках к параду.

3
24 июня – это среда. Значит, парад мы не увидим?
Не переживайте – увидите. По решению президента 24 июня объявлено нерабочим днем. При этом глава государства гарантировал гражданам сохранение за работниками заработной платы.
4
То есть каждый может прийти на Красную площадь и посмотреть парад?

Нет. И в прежние годы на Красную площадь во время парада можно было попасть только по входным билетам. В сегодняшней же ситуации ограничения еще строже. Никакого свободного доступа на площадь не будет, предупредил мэр Москвы Собянин в эфире телеканала "Россия 24" 28 мая.

До сих пор еще непонятно, пригласят ли ветеранов посмотреть на парад. Учитывая  риски заражения коронавирусом, никто не хочет подвергать героев опасности.  

5
А что вообще будет на этом параде интересного, какая техника пройдет?

В Минобороны обещают, что интересного будет много чего. Так, в этом году планируется использовать ряд элементов, которые были во время первого парада 24 июня 1945 года. Например, в самом начале исполнят "Юбилейный встречный марш".

Участвовать в параде будут 15 тысяч военнослужащих и 375 единиц техники. В том числе боевые танки Т-80БВМ отдельной мотострелковой бригады Северного флота, ракетные комплексы "Бал" отдельной ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил. В колонне пройдут и знаменитые танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100. Всего, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, во время парада будут представлены 225 единиц вооружения, военной специальной техники, 75 воздушных судов. Зрители увидят свыше 20 новых образцов военной техники, включая самолеты Су-57 и МиГ-31К.

Он также сообщил, что приглашены парадные расчеты 19 иностранных государств.

Начнется парад в 10:00 по московскому времени. И продлится полтора часа. Это гораздо дольше, чем обычно.

А вечером, в 22 часа, над Москвой прогремит салют.

6
А репетиции парада будут проводить?
Обязательно. Первые тренировки пройдут на базе военных учебных заведений и воинских частей. А с 8 по 15 июня будут проводиться в подмосковном Алабине. На Красной площади воины будут репетировать ночью 17 и 18 июня. Генеральная репетиция запланирована на 20 июня. Затем предстоят традиционные прогоны в Москве. В Минобороны отмечают, что из-за угрозы коронавируса участники парада будут тренироваться в перчатках и масках.
7
Владимир Путин будет принимать парад и каких гостей еще ждут?

Конечно, президент России Владимир Путин будет наблюдать парад Победы с трибуны на Красной площади. Вместе с ним будут и лидеры иностранных государств, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Что касается гостей, то уже известно, что собираются побывать на Красной площади в этот день главы Казахстана, Киргизии, Молдавии, Абхазии и Южной Осетии. О намерениях посетить Москву заявлял глава Сербии Александр Вучич и др.

8
Парад пройдет только в Москве?
Нет, 24 июня, кроме Москвы, парады пройдут в девяти других городах-героях России, а также в 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил. В городах Алтайского края парада не будет. Поэтому готовимся восхититься мощью российской армии по телевизору, наблюдая за парадом  в Москве.

 

Читайте также в сюжете: День Победы-2020
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.06.2020 16:24
- гость -

Эти парадные пять лет Сирию осилить не могут

3.06.2020 16:35
- гость -

знамёна и штандарты фашистов и их пособников будут бросать к стенам кремля???
я бы сделал!!! показал загранице как было на самом деле (в жизни)...

3.06.2020 16:47
- гость -

В тот день победители пронесли через площадь знамена и штандарты поверженной нацистской Германии и бросили их к подножию Мавзолея В. И. Ленина.

интересно, будут заколачивать фанерками Мавзолей в этом году, или нет...
а то уже имеется устоявшаяся с 2004 года традиция стыдливо драпировать Мавзолей на Парад Победы

3.06.2020 16:53
-гость-

Crew Dragon будет на параде то? lol

3.06.2020 17:05
- гость -

знамёна и штандарты фашистов и их пособников будут бросать к стенам кремля???
я бы сделал!!! показал загранице как было на самом деле (в жизни)...
_______
Загранице плевать на это, они не носятся со своими победами к торбами писаными и не делают из них национальную идею. За последние годы мое личное отношение к этому празднеству поменялось на 100%

3.06.2020 17:22
- гость -

Это позор, а не парад. Любой здравомыслящий не будет включать телевизор и смотреть это действо.
24 июня 1812 года — армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года.
Они бы еще 22 июня в этом году парад назначили. Позорники ! Истории не знают!
Люди должны дома сидеть и наблюдать по телевизору этот позор?
Участники парад будут в масках и перчатках? Соблюдать дистанцию полтора метра со всех сторон тоже будут?
ФУ!

3.06.2020 17:31
- гость -

Не зря мой отец фронтовик называл эту братву предателями!

3.06.2020 17:51
- гость -

Гвоздь программы - будет выставлено говорящее чучело предизента. На него стоит посмотреть?

3.06.2020 18:13
- гость -

Маленький и мелкий человечек, жутко и страшно всего боящийся, страстно мечтает почувствовать себя верховным главнокомандующим армией победителей. Только вот победила совершенно иная страна (даже не страна, а союзники), и настоящие победители давным-давно ушли из жизни. И по сравнению с настоящим парадом Победы нынешнее действо выглядит просто онанизмом.

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