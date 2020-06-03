Как пройдет парад Победы в России в 2020 году и почему его стоит увидеть

Почему парад решили провести именно 24 июня?

Все просто: именно 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел первый в истории СССР военный парад Советской Армии, вернувшейся домой с победой над фашисткой Германией.

"В этот день по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, штурмовавшие Берлин", – комментируя свое решение, сказал президент России Владимир Путин.

Напомним, в 1945 году парад Победы проходил в присутствии Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад маршал Советского Союза Георгий Жуков.

В тот день победители пронесли через площадь знамена и штандарты поверженной нацистской Германии и бросили их к подножию Мавзолея В. И. Ленина.