3D-печать и "летающая" мебель. Дизайнер рассказала о необычных решениях в интерьерах

Современные материалы и новые способы производства оставляют все меньше преград для фантазии

28 мая 2024, 06:45, ИА Амител

Обставленная комната / Фото: unsplash.com

На что хватит смелости и фантазии, то и будет. Именно так можно сказать об уникальных решениях в интерьере. Автор рубрики "Уютное пространство" на Business FM* Барнаул, дизайнер интерьеров Катерина Цайтлер рассказала, какие ноу-хау сейчас существуют в этой сфере.

В первую очередь Цайтлер обратила внимание на голографические элементы в дизайне. Эксперт подчеркнула, что сейчас это одно из самых инновационных решений.

"Голографические панели и элементы могут создавать невероятные визуальные эффекты, меняющиеся в зависимости от угла обзора и освещения. Они могут использоваться как декоративные элементы, разделители пространства или для создания уникальных световых инсталляций", – отметила дизайнер.

Другое новшество – 3D-печать. Технология уже доступна широкому кругу людей и нашла свое применение в интерьерах. С помощью принтеров можно создавать уникальные и необычные предметы мебели, декоративные элементы и аксессуары, которые раньше было сложно представить.

Интерактивное освещение также заняло место в списке. С помощью новых технологий, вроде умных светодиодных ламп и световых полос, можно создавать уникальные эффекты и настроение в интерьере. Например, можно настроить освещение под музыку, изменять его цвет или яркость с помощью приложения на смартфоне.

Также современные дизайнеры все больше экспериментируют с плавающей мебелью. Благодаря новым формам и материалам удается создавать предметы интерьера, которые словно парят в воздухе. Такие предметы мебели могут добавить неповторимости и оригинальности в интерьер.

Еще один тренд – экологические материалы. Вместо традиционных, таких как пластик или искусственная кожа, дизайнеры применяют натуральные и перерабатываемые материалы. Например, бамбук или камень.

* Business FM ("Бизнес ФМ")