Мужчина похитил, опоил, избил и задушил тёщу за то, что она развалила его брак

Расследование уголовного дела в отношении 32-летнего предпринимателя из Кемеровской области его и 56 – летнего отца, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Между мужчиной и его тещей, проживающей в Барнауле, сложились неприязненные отношения. Мужчина винил ее в разладе с женой, с которой они собирались разводиться.

Движимый чувством мести, он совместно со своим отцом в октябре 2018 года приехали в город Барнаул и несколько дней следили за тещей. В один из дней они напали на женщину и затолкали ее в автомобиль. Двигаясь по городу, мужчины жестоко избивали потерпевшую, а, чтобы сломить волю к сопротивлению, вливали в ее организм спиртное. В районе промышленной зоны обвиняемые задушили женщину и оставили ее тело на улице, после чего скрылись.

Отец мужчины заявлял, что сын не виноват в содеянном и являлся лишь свидетелем, но следствие доказало обратное. Версию отца поддержал и сын, отрицая свою причастность к похищению и убийству тещи.