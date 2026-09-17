В трех аэропортах Сибири проводят проверки из-за задержки рейсов

Только в Новосибирск задержался прилет 14 воздушных судов

17 сентября 2026, 11:10, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В аэропортах Новосибирска, Омска и Кемерова организовали проверки из-за задержки рейсов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в международных аэропортах Омск-Центральный им. Д.М. Карбышева, Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина и Кемерово им. А.А. Леонова объявлены задержки рейсов авиакомпаний "Северный ветер", "Победа", "Ред Вингс", "Уральские авиалинии", "Россия", "Сибирь" в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Салехард и Нижневартовск", — говорится в сообщении.

Как пишет РБК, в Толмачево задерживался прилет 14 самолетов из Сочи, Иркутска, Читы, Якутска, Нижневартовска, Мирного, Хабаровска, Салехарда, Певека, Калининграда и Шанхая. Сейчас их число снизилось до 13.

По данным онлайн-табло новосибирской авиагавани, также задерживается вылет двух рейсов в Сочи.