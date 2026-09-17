Рубцовчанку будут судить за получение маткапитала и различных выплат на выдуманную дочь
Ущерб бюджету государства превысил 1,3 млн рублей
17 сентября 2026, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае 35-летняя жительница Рубцовска предоставила в органы ЗАГС города Москвы ложные сведения о рождении ребенка вне медучреждения и на основании поддельного заявления получила свидетельство о рождении, сообщает региональное МВД.
"В дальнейшем она приобрела дом, для покупки которого оформила ипотечный заем в размере 600 тыс. рублей, направив на его погашение незаконно полученные средства материнского капитала", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, женщина дистанционно через региональное отделение соцзащиты подала документы на получение государственного пособия на несуществующую дочь.
В результате обмана рубцовчанке назначили единовременное пособие при рождении ребенка и перечисляли ежемесячные выплаты.
"Ущерб бюджету превысил 1,3 млн рублей", — отметили в МВД.
Женщина полностью признала вину, ей грозит до десяти лет лишения свободы.
11:39:55 17-09-2026
Дааауж, история!
13:14:49 17-09-2026
По слухам, таких историй по стране десятки тысяч.
Придумали дырявую работающую схему, когда можно было придти в ЗАГС и заявить о рождении ребенка без предъявления самого ребенка, не говоря уже о ДНК-экспетизе.
Где-то читал, что выявили "свидетеля", который сотни раз появлялся в ЗАГСах разных регионов с псевдомамашками. Фальсификации были поставлены на поток. И ущерб государству - многие миллиарды. А фактическая демографическая ситуация несколько грустнее, если вычесть тысячи - десятки тысяч фиктивных детей