НОВОСТИПроисшествия

Рубцовчанку будут судить за получение маткапитала и различных выплат на выдуманную дочь

Ущерб бюджету государства превысил 1,3 млн рублей

17 сентября 2026, 11:00, ИА Амител

Младенец / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Младенец / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Алтайском крае 35-летняя жительница Рубцовска предоставила в органы ЗАГС города Москвы ложные сведения о рождении ребенка вне медучреждения и на основании поддельного заявления получила свидетельство о рождении, сообщает региональное МВД.

"В дальнейшем она приобрела дом, для покупки которого оформила ипотечный заем в размере 600 тыс. рублей, направив на его погашение незаконно полученные средства материнского капитала", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, женщина дистанционно через региональное отделение соцзащиты подала документы на получение государственного пособия на несуществующую дочь.

В результате обмана рубцовчанке назначили единовременное пособие при рождении ребенка и перечисляли ежемесячные выплаты. 

"Ущерб бюджету превысил 1,3 млн рублей", — отметили в МВД.

Женщина полностью признала вину, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

Россиянка взыскивала с мужа алименты на несуществующего ребенка

Женщина развелась с мужем и только после решила наврать ему, что родила
НОВОСТИОбщество
Рубцовск Мошенники
       

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

11:39:55 17-09-2026

Дааауж, история!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:49 17-09-2026

По слухам, таких историй по стране десятки тысяч.
Придумали дырявую работающую схему, когда можно было придти в ЗАГС и заявить о рождении ребенка без предъявления самого ребенка, не говоря уже о ДНК-экспетизе.
Где-то читал, что выявили "свидетеля", который сотни раз появлялся в ЗАГСах разных регионов с псевдомамашками. Фальсификации были поставлены на поток. И ущерб государству - многие миллиарды. А фактическая демографическая ситуация несколько грустнее, если вычесть тысячи - десятки тысяч фиктивных детей

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров