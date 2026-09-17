Рубцовчанку будут судить за получение маткапитала и различных выплат на выдуманную дочь

Ущерб бюджету государства превысил 1,3 млн рублей

17 сентября 2026, 11:00, ИА Амител

Младенец / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Алтайском крае 35-летняя жительница Рубцовска предоставила в органы ЗАГС города Москвы ложные сведения о рождении ребенка вне медучреждения и на основании поддельного заявления получила свидетельство о рождении, сообщает региональное МВД.

"В дальнейшем она приобрела дом, для покупки которого оформила ипотечный заем в размере 600 тыс. рублей, направив на его погашение незаконно полученные средства материнского капитала", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, женщина дистанционно через региональное отделение соцзащиты подала документы на получение государственного пособия на несуществующую дочь.

В результате обмана рубцовчанке назначили единовременное пособие при рождении ребенка и перечисляли ежемесячные выплаты.

"Ущерб бюджету превысил 1,3 млн рублей", — отметили в МВД.

Женщина полностью признала вину, ей грозит до десяти лет лишения свободы.