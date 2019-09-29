Многодетный отец из Алтайского края продал томичке несуществующие орехи

Житель Алтайского края предстал перед судом за продажу несуществующих орехов, сообщает Vtomske.ru.

В декабре 2018 года мужчина, нуждаясь в деньгах, разместил в Сети объявление о продаже кедрового ореха, которое заинтересовало жительницу Томска.

Женщина перевела продавцу 5,5 тыс. рублей, однако товара у мужчины не было. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый вину в содеянном признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб.

Суд, приняв во внимание наличие у виновного двух малолетних и двух несовершеннолетних детей, приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Прокурор также попросила суд назначить условный срок.