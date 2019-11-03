Иномарка вылетела на тротуар в Барнауле

Фото: Barnaul22
3 ноября в Барнауле легковой автомобиль вылетел с проезжей части и оказался на тротуаре, сообщили очевидцы.
Инцидент произошел на улице Советской армии недалеко от проспекта Коммунаров, рассказали в сообществе "Barnaul22".
Сообщается, что молодой человек не справился с управлением и его выбросило с проезжей части.
В результате инцидента никто не пострадал. На месте работали сотрудники полиции. Подробности происшествия уточняются.
Причиной ДТП может быть сильная гололедица, о которой предупреждали синоптики.
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"Причиной ДТП может быть сильная гололедица", а как синоптики узнали, что в голове этого водителя гололедица? Плохому танцору всегда что то мешает...