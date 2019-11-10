Фура перевернулась на неочищенной от снега алтайской трассе

В Алтайском крае за селом Староалейское перевернулась фура, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Чуть не влетела в нас. Будьте аккуратны, на дорогах снег и гололед", — сообщает очевидец происшествия.

Автор видео рассказывает, как прямо возле него "фура легла". "Он как шел и пошел. Вот это дорожка. И на бок прям. Твою дивизию", — передает он с места события.

Напомним, 10 и 11 ноября в Алтайском крае, по данным синоптиков, будет идти снег, а на дорогах — сильная гололедица.