Барнаульские дорожники работают в усиленном режиме

МБУ "Автодорстрой" работает в усиленном режиме в связи с большим количеством мокрого снега. На уборку улиц вышли 80 единиц техники.
Вручную очищают подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. Также идет очистка тротуаров и остановочных площадок.
Как сообщает пресс-центр мэрии, в минувшие выходные сотрудники МБУ "Автодорстрой" вывезли 15 тысяч 600 кубометров снега. На городских улицах работали 128 единиц снегоуборочной техники.
В "Автодорстрое" призывает быть осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
Комментарии
Работать то работают, только вот без результата. Весь город в снегу, дороги как каток.