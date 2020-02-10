Барнаульские дорожники работают в усиленном режиме

МБУ "Автодорстрой" работает в усиленном режиме в связи с большим количеством мокрого снега. На уборку улиц вышли 80 единиц техники.

Вручную очищают подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. Также идет очистка тротуаров и остановочных площадок.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в минувшие выходные сотрудники МБУ "Автодорстрой" вывезли 15 тысяч 600 кубометров снега. На городских улицах работали 128 единиц снегоуборочной техники.

В "Автодорстрое" призывает быть осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.