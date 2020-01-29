Четверг, 30 Январь, 00:15

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,39
€ 68,68
Обь
7см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Осужденные вышли на очистку улиц Рубцовска от снега

, ИА "Амител"
Они трудятся до четырех часов в день
Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

Ликвидировать последствия мощного снегопада в Рубцовске помогают осужденные, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

На уборку городских улиц вывели людей, которым за их проступки суд назначил обязательные работы. Такой вид наказания предусмотрен за преступления, которые не представляют серьезной опасности для общества.

"Если очисткой улиц и тротуаров города занимаются коммунальные службы, то для муниципальных предприятий востребованным стал труд осужденных к обязательным работам", – уточнили в ведомстве.

В список подлежащих уборке осужденными территорий вошло 12 объектов. Каждый из провинившихся трудится от двух до четырех часов в день.

Контролируют рабочий процесс сотрудники уголовно-исполнительной инспекции совместно с представителями руководства организаций, на участках которых убирают снег.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Снегопады на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.01.2020 22:35
гость

Аж два человека вышли!!??? Больше осужденных нет????

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
23:48
В Бермудском треугольнике нашли пропавший в 1925 году корабль 0
23:27
Жесткое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле 0
23:17
"Ужель та самая Татьяна". Дочь экс-министра Алтая подозревают в случайном убийстве 1
22:33
Осужденные вышли на очистку улиц Рубцовска от снега 1
22:10
Путин уволил главу Чувашии после неудачной шутки 2
21:46
Светлана Ходченкова поделилась с фанатами фотографией в нижнем белье 0
21:10
Благотворительные фонды отказались помогать в борьбе с раком российскому трансгендеру 0
20:46
Атеист из Бийска требует отправить нового министра культуры в монастырь 2
20:11
Еще две трассы в Алтайском крае закрыли для движения автомобилей 0
19:41
Мошенники предлагают жителям Алтайского края прививки от коронавируса 1
19:12
Самая красивая женщина в мире в очередной раз разделась для журнала 1
18:46
Алтайский эпидемиолог объяснила, можно ли подхватить коронавирус через посылку 0
18:10
Житель Астрахани спас провалившуюся под лед собаку 2
17:51
Коронавирус у двух жителей Кузбасса не подтвердился 0
17:40
Режим ЧС ввели в трех районах Алтайского края из-за метели 1
17:21
Три десятка полицейских продолжают искать пропавших на Алтае подростков 0
17:10
Движение на 18 трассах в Алтайском крае остается ограниченным. Чуйский тракт открыли 1
16:37
Усилившаяся на Алтае метель отрезала от школ еще 1,5 тысячи детей 1
16:18
Алтайских хоккеистов вызвали в сборную России 2
16:02
Иностранцам упростят въезд в Россию 3
15:42
Здание СПИД-центра в Барнауле пытаются продать в четвертый раз 5
15:29
Карантин из-за ОРВИ ввели на Алтае 1
15:27
Вторая жизнь: что нужно знать при реставрации автомобиля 0
15:15
Предполагаемый убийца ростовского депутата свел счеты с жизнью 4
15:05
Российское правительство одобрило законопроект бывшего алтайского губернатора 21
14:49
Часть депутатов парламента Алтая отказались от условного голосования по Конституции 7
14:29
Около 40% трудоспособных россиян скрываются от государства 32
14:15
Движение трамваев в Барнауле остановилось из-за ДТП 1
14:04
Депутат предложил убирать рекламные щиты в Барнауле для снижения аварийности 26
13:50
Алтайская семья спасла лисенка от бродячих собак. Видео 1
13:41
Вилял и подрезал. ДТП с участием маршрутки произошло в Барнауле 4
13:20
Должность "верховного правителя" предложили внести в Конституцию 44
13:03
Все ближе и ближе. Коронавирус подозревают в соседнем с Алтайским краем регионе 14
12:45
Алтайский спортсмен стал призером юношеского первенства мира по биатлону 1
12:31
Парад для одного ветерана провели в селе под Смоленском 14
12:21
Многодетным родителям Алтая сохранят право на бесплатную землю при смерти ребенка 10
12:04
Барнаульского подростка незаконно отдали под суд 5
11:51
"Я не багаж". В Сети запустили флешмоб после гибели кошек в самолете 20
11:42
Междугородный автобус "наткнулся" на фуру в Алтайском крае 2
11:31
Названы самые депрессивные города России 10
11:19
Более 2700 барнаульцев пострадали от гололеда 21
11:06
Запоминать, слушать, быть человечным: в Альфа-Академии научат компетенциям будущего 8
10:52
"Это невывозимо!" Грузовик встал на дыбы в Алтайском крае 7
10:44
Что происходит на "китайском рынке" в Барнауле, пока в Поднебесной бушует коронавирус 20
10:30
Около 20 трасс в Алтайском крае закрыты для движения 0
10:15
Специалисты рассказали, когда коронавирус может появиться в России 3
10:00
В топе лучших: АлтГУ вошел в десятку наиболее эффективных опорных вузов России 0
09:52
У россиян увеличились доходы 28
09:40
На смену метелям в Алтайский край придут морозы. Местами сильные 3
09:20
Придется постоять. Пробки в Барнауле растянулись по нескольким улицам 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.