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Междугородный автобус "наткнулся" на фуру в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Пострадали три человека
Метель на алтайской трассе / Фото: vk.com/barneos22

Метель на алтайской трассе / Фото: vk.com/barneos22

Три человека пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузовика на Алтае. ДТП произошло в ночь на среду, 29 января, на 20-м километре дороги Барнаул – Кулунда.

Как сообщают в краевом ГУ МВД, водитель автобуса Мерседес, следовавшего по маршруту Яровое – Белокуриха, не учел погодные условия и на полном ходу въехал в припаркованную фуру.

В результате ДТП трем пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь. Это мужчины 57 и 54 лет и 37-летняя женщина. Госпитализация им не потребовалась.

Как уже сообщал amic.ru, сегодня на трассах Алтайского края снег, метель, сильный боковой ветер. Перекрыты два десятка участков дорог. Водителей просят по возможности не покидать пределы населенных пунктов.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

29.01.2020 11:56
- гость -

Водитель автобуса не учел погодные условия..., а водитель фуры учел погодные условия припарковав автомобиль на трассе?

29.01.2020 13:54
- гость -

что там про частного извозчика?

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