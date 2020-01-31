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Томенко прошелся по сугробам Рубцовска и назвал виновников ситуации

, ИА "Амител"
Губернатора возмутила плохая работа управляющих организаций

Фото: Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Глава Алтайского края посетил Рубцовск, чтобы оценить, как продвигается уборка улиц города после мощнейшего снегопада. Особое внимание Виктор Томенко уделил тем местам, на которые жаловались местные жители.

"Останавливаемся в тех местах, которые указывает губернатор Виктор Томенко. Адреса взяты в том числе из "Инстаграма" губернатора и других соцсетей. Глава города Дмитрий Фельдман маршрута не знает", – написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в целом губернатор остался удовлетворен усилиями, которые прилагают городские власти для борьбы с последствиями снежной стихии.

"Видно, что городские власти работают. Магистрали чистятся, – констатировал Томенко. – Может, сил не хватает, но жизнедеятельность удается поддерживать".

Он сделал и несколько негативных выводов, извлеченных из проверки состояния улиц. В частности, возмущение главы региона вызвало состояние площадки у мемориала Славы – к Вечному огню ведет только узкая тропинка.

Томенко напомнил, что уже 2 февраля россияне будут праздновать годовщину победы в Сталинградской битве. К этой дате площадка должна быть готова принять всех желающих почтить память защитников Родины.

Губернатор остался крайне недоволен работой управляющих организаций, абсолютное большинство из которых не исполняет взятые на себя обязательства.

"90% из них не выполняют свои обязанности. Заметна работа лишь 6 из 60 управляющих компаний, – заявил глава региона. – Что делать с управляющими компаниями – нам надо всем вместе решать".

Также ему не понравилось состояние площадок у магазинов и предприятий. Томенко напомнил, что убирать снег на прилегающей территории – это их обязанность.

"Чтобы в городе было ощущение уюта, заботы и благоустройства, в нем должны работать три силы одновременно: сам город, управляющие компании и собственники, владельцы зданий и сооружений", – пояснил губернатор.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

31.01.2020 13:15
- гость -

Неужели выяснилось, что зима - козел?)))
Это все Погода виновата)))

31.01.2020 13:28
- гость -

Виновник - это сам Томенко, если ты не умеешь организовать работу других, стало быть ты такой организатор!

31.01.2020 13:33
- гость -

Томенко прошелся по сугробам Рубцовска

так, я не увидел ни одного сугроба,в котором Томенко был, покажите.

31.01.2020 13:42
- гость -

А чем они чистить должны, нет столько техники

31.01.2020 13:54
krash

Прошелся бы по нашим.....а не только по центру

31.01.2020 13:56
- гость -

судя по фото там вообще нет сугробов, сравните с трехметровыми у нас

31.01.2020 14:35
Гость

УК пора начать контролировать и не только в Рубцовске, народ платит деньги за неоказанные услуги, это только внимание обратили потому что снега много выпало, а то что не убирается а обычные зимы это было ничего

31.01.2020 14:43
dirserver

31.01.2020 13:42
- гость -

"А чем они чистить должны, нет столько техники"

И правда, чем? На балансе магазина нет ни трактора, ни Камаза. Получается, что магазин должен арендовать трактор (погрузчик) и грузовик. Но ведь и трактор и грузовик в это самое время чистит городские улицы. Или у нас есть какие-то тайные запасы простаивающей техники и скучающих водителей?

31.01.2020 14:47
Гость

Всё на дня в Бийске будет! Ура!
Хоть у нас в Бийске после этого разгребут снег. А то пока только деньги бюджетные разгребают, а толку ноль для города.

31.01.2020 14:52
- гость -

Как они там живут? Мы их душим душим а они не переезжают в Барнаул, живут там еще. Мы и роддома закрываем и медицину давим а они все там....

31.01.2020 16:13
- гость -

Снег прошляпил, проехали.
Впереди - паводок.
Что, как сейчас, сугробы обозревая и констаатируя провал, будет пузыри пускать, держа "ситуацию на контроле"?
Делом нужно заниматься, уважаемый, делом.

31.01.2020 16:40
Гость

Неработу дворников заметили только когда снега много привалило, а до этого никто не убирал норм было

31.01.2020 16:47
непаник

Обмельчал народ живут в Сибири и родились многие здесь,а запричитали за снег, как не видели его к стати были зимы и по снежней

31.01.2020 17:25
Горожанка

Неважно, что к поликлиникам не пройти, мемориал в снегу - вот главная промашка.

31.01.2020 20:06
Ответ гостю

Виновники это те кто отвечает за это! Его задача проверить их, а если уж работа будет не выполнена, то уволить!

31.01.2020 20:47
Гость

Фейк под именем ГОСТЬ это бот, который активно топит против губера. Не ведитесь народ на провокации!!!

31.01.2020 21:44
Евгений

Поситил бы лучше Бийск у нас вообще треш весь город завален снегом и всем пофиг

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