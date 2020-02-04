Снегопады обрушили цены на коттеджи и дома в Барнауле

В январе на барнаульском рынке недвижимости стремительно подешевели коттеджи, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Стоимость одного "квадрата" снизилась почти на 2 тысячи рублей. Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке частных домов. Цена на них упала приблизительно на тысячу рублей.
Эксперты связывают такую тенденцию с мощными снегопадами, которые подпортили "товарный вид" этим объектам недвижимости.
"Занесенные под самую крышу постройки выглядят непривлекательно. Даже если и находятся потенциальные покупатели, придя сейчас на просмотр в частный сектор, они получают не самые лучшие впечатления, и по итогу отказываются от покупки", – уточняет портал.
Чтобы повысить шансы продать жилье, собственникам приходится сбивать цену. Но это временное явление, уверены специалисты. По их оценке, с приходом тепла цены вновь начнут расти. Это подтверждает и статистика прошлых лет.
На остальном рынке недвижимости в Барнауле наблюдается затишье. Незначительно выросли цены на готовые квартиры, особенно в кварталах, приближенных к центру. Последние демонстрируют рост стоимости квадратного метра на 1-2 тысячи рублей.
Комментарии
"Занесенные под самую крышу постройки выглядят непривлекательно. Даже если и находятся потенциальные покупатели, придя сейчас на просмотр в частный сектор, они получают не самые лучшие впечатления, и по итогу отказываются от покупки", – уточняет портал.
ну-ну, скорее голова включается, как оне будут ездить на машинах по занесенным и нечищенным дорогам частного сектора, ну и надобность в личном дворнике - ведь не самому снег от крыльца и калитки отбрасывать...
ведь не самому снег от крыльца и калитки отбрасывать... - а почему нет? свежий воздух, природа, лес рядом - благодать. куда лучше чем перед зомбоящиком вечером сидеть в продымленном городском скворешнике. Я доволен. ну да покидали снежка - тю...че растраиваться.
сейчас подтянут нормативку и содержать 100-180 квадратов дом станет невыгодно по сравнению с квартирой даже в 70 кв.м.
да пусть ещё больше завалит... лопаты у нас есть.
а вот цены хоть может адекватными станут.
Так себе причина, могли бы и вирус китайский приплести
Ну конечно же снег всему виной. Убогая социалка, тотальное воровство чиновников всех мастей, непомерные траты на поддержание имиджа супердержавы с красивым фейсом и голой опой- это никак не влияет на цену уже не проживания, а выживания. Конечно снег всему виной!
у разумных людей в сарайчкие препасено хорошо, можно вообще никуда не выходить есливчё вдрук
Так себе причина
Нормальная причина, ужас в глазах потенциальных покупателей при виде двухметровых сугробов во дворах бесценен.
16:48
Отчего вы не упомянули кговавую гэбню и Путина? Обычно, при употреблении того набора букв, что вы нацарапали в своём комменте, ещё и эти люди упоминаются.
У вас ведь даже день не начинается, если в Путина не плюнете)
4.02.2020 16:25
krash
ведь не самому снег от крыльца и калитки отбрасывать... - а почему нет? свежий воздух, природа, лес рядом - благодать.
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Свежий воздух-то откуда? Обычно в частном секторе такой смог стоит... Зимой углём топят, дышать нечем. Остальное время года сжигают мусор, включая пластик, резину и прочее. Чтобы не вывозить. Опять вонища и смог.
Всё это надумано агентами по продаже недвижимости, желающими в очередной раз подогреть рынок..... Мониторю постоянно рынок продажи коттеджей и домов, кто хочет продать дом , тот реально снижает цену и продает, кто хочет урвать тот по взмаху волшебной палочки в июле 2019 поднимает ценник на 200000( а их и так никто не берет ) ипотека не поможет, хоть и ставку вроде немножко уронили...самый главный критерий падение реальных доходов населения, особенно в таких местах как Алтай...скоро вторичка тоже будет плохо продаваться, как сейчас в селах, чем дальше от города тем хуже (даже за материнский капитал уже не берут дома , которые по стоимости равны таким что в Барнауле выставляют на продажу за 3-4 миллиона
Ага, "обрушили". Стоил 10 млн, стал 9,9. "Обрушился"? Что не было покупателей с десятью млн в руках, что нет с девятью. Да и люди стали немного адекватнее относиться к своим запросам - а нужен ли семье из трёх человек пятикомнатный дом с двумя гаражами и бильярдной. Понты ведь потом обслуживать нужно. Снегопады здесь играют десятую роль.
Лошки из хрущевок вылезли, хоть пообсуждать нормальную жизнь в доме, чего им не будет дано никогда
4.02.2020 19:00
- гость -
Лошки из хрущевок вылезли, хоть пообсуждать нормальную жизнь в доме, чего им не будет дано никогда
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Какой ты хам. Вот кому-то "повезло" с соседом. Даром никому не нужна твоя хибара, где дышать нечем, кроме гари.
Не гарь, а только запах шашлычка!) для отопления газ есть. А вы дышите гарью с проспекта и со дворов, забитыми машинами
4.02.2020 19:21
- гость -
Не гарь, а только запах шашлычка!) для отопления газ есть. А вы дышите гарью с проспекта и со дворов, забитыми машинами
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Седьмой этаж, воздух свежий.