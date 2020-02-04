Пожилая женщина в занесенном на Алтае селе не умирала

Власти Алейского района опровергают информацию о том, что в поселке Сахарный Завод умерла пенсионерка, и ее пришлось нести на палатке через занесенную снегом улицу.

Ранее в соцсетях появилась информация от местных жителей, которые утверждали, что дома в поселке завалены под крыши, необходима техника.

"На этой улице живут пенсионеры, на днях умерла бабушка, ее несли на палатке всю улицу по сугробам", – говорится в жалобе.

Как отмечают в администрации Алейска, чиновники обзвонили похоронные службы и выяснили, что такого случая не было. Возможно, жители не так поняли. В пятницу, 31 января, в администрацию обратилась женщина. Нужно было транспортировать бабушку-инвалида, которая не может ходить. Работники МУП "Цветовод" помогали ее увезти. Не исключено, что использовали палатку, сообщает "Алтайская правда".

По заявлению властей, занесенную снегом улицу чистили вчера, а сегодня, 4 февраля, должны закончить работы.