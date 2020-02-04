Пожилая женщина в занесенном на Алтае селе не умирала

Власти Алейского района опровергают информацию о том, что в поселке Сахарный Завод умерла пенсионерка, и ее пришлось нести на палатке через занесенную снегом улицу.
Ранее в соцсетях появилась информация от местных жителей, которые утверждали, что дома в поселке завалены под крыши, необходима техника.
"На этой улице живут пенсионеры, на днях умерла бабушка, ее несли на палатке всю улицу по сугробам", – говорится в жалобе.
Как отмечают в администрации Алейска, чиновники обзвонили похоронные службы и выяснили, что такого случая не было. Возможно, жители не так поняли. В пятницу, 31 января, в администрацию обратилась женщина. Нужно было транспортировать бабушку-инвалида, которая не может ходить. Работники МУП "Цветовод" помогали ее увезти. Не исключено, что использовали палатку, сообщает "Алтайская правда".
По заявлению властей, занесенную снегом улицу чистили вчера, а сегодня, 4 февраля, должны закончить работы.
Комментарии
Ну и что что бабушка не умерла, а её необходимо было перевести, что это меняет? Улицы от снега не убирают, проехать скорой или пожарной не получится и людям не пройти и не проехать. Этот факт чинуши из администрации Алейска не желают как-либо прокомментировать?
и хлеб в магазине был, да
4.02.2020 16:40
- гость -
Это меняет ВСЁ! Когда ваш брат - сетевой дерьмомёт - не может накопать очередного дерьма, он его сочиняет. Нужно ввести как минимум административную ответственность за распространение заведомого вранья. И отправлять таких с лопатами чистить улицы. Глядишь, и скорая с пожарной проехать смогут.
Ув. Амител, вы сами понимаете, о чём пишите? В первом абзаце "Власти Алейского района опровергают..." а потом "Как отмечают в администрации Алейска..." Вы хоть понимаете, что Алейский район и город Алейск это разные муниципальные образования? Они между собой связаны также как Барнаул и Новоалтайск, например. Я не знаю, верить ли администрации Алейска или нет, что там случилось в действительности, но Амителу точно верить нельзя, если вы даже не попытались разобраться где этот посёлок находится и к кому надо обращаться за информацией (спойлер - Сахарный завод - это удаленный микрорайон города Алейска)... И да, это не "занесенное на Алтае село" как в заголовке, потому что это не село, это ГОРОД Алейск. Вы же журналисты, вы же чем-то отличаетесь от соцсетей и должны как-то пытаться разобраться в информации!