На утро 31 января в Алтайском крае закрыто 10 участков трасс

По данным на утро 31 января в Алтайском крае из-за разгула стихии остаются закрытыми десять участков автодорог, причем девять из них – для всех транспортных средств. Как сообщили в Минтрансе Алтайского края, это связано с неблагоприятными метеоусловиями.

В числе перекрытых дорог значатся:

Алексеевка – Березовка – Солонешное (участок между селами Соловьиха и Березовка);

Батурово – Киприно – Юдиха;

Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа (между селами Усятское и Верх-Кажа);

Змеиногорск – Рубцовск;

Красногорское – Усть-Кажа – Сосновка;

Курья – Змеиногорск;

Нижняя Суетка – Славгород;

Топчиха – Парфеново – Песчаное (с 32 по 44 км);

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (между селами Баево и Верх-Суетка).

По автодороге Мельниковка – Александровка (с нулевого до 19 км) могут двигаться только легковые автомобили. Грузовикам и автобусам проезд временно воспрещен.

Напомним, непогода накрыла Алтайский край в конце прошлой недели. Из-за сложных метеоусловий было перекрыто около 30 трасс. Восстанавливать транспортное сообщение с отдаленными селами помогала военная техника.

Спасатели на снегоходах организовали доставку продуктов в отрезанные от остального мира населенные пункты. Дорожные службы работают на пределе возможностей, чтобы очистить дороги к ним от снежного покрова. Так, накануне они пробили проезд к деревне Гальцовка Змеиногорского района.